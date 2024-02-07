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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۱۶

۷ هزار فلسطینی زخمی به درمان فوری خارج از نوار غزه نیاز دارند

۷ هزار فلسطینی زخمی به درمان فوری خارج از نوار غزه نیاز دارند

وزارت بهداشت نوار غزه از اوضاع وخیم هفت هزار فلسطینی زخمی در این باریکه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که هفت هزار فلسطینی زخمی و مجروح باید فوراً از نوار غزه خارج شوند تا به درمان‌های لازم دسترسی پیدا کنند.

وزارت بهداشت نوار غزه پیشتر نیز نسبت به نیازهای درمانی هزاران فلسطینی زخمی و عدم امکان درمان آن‌ها در داخل بیمارستان‌های ویران شده این باریکه هشدار داده بود.

این وزارتخانه روز گذشته با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که اشغالگران صهیونیست طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۲ جنایت ضد خانواده‌ها و ساکنان نوار غزه مرتکب شده‌اند که در نتیجه این اقدامات ۱۰۷ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۴۳ تن دیگر زخمی شده‌اند.

این بیانیه تصریح کرد که پیکر تعدادی از قربانیان جنایت‌های رژیم صهیونیستی همچنان زیر آوارها و در مسیرهای مواصلاتی قرار دارد و اشغالگران مانع از دسترسی کادر امدادی و دفاع مدنی به آن‌ها و انتقال آن‌ها می‌شوند.

به این ترتیب تعداد شهدای جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه از ۷ اکتبر تاکنون به ۲۷۵۸۵ نفر رسیده و بیش از ۶۶۹۷۸ نفر نیز در این حمله‌ها زخمی شده‌اند.

کد مطلب 6017362

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