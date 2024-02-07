ماجرای «تخت و خنجر» در سنگلج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای نمایش، «تخت و خنجر» به نویسندگی داوود فتحعلی‌بیگی و کارگردانی محمدعلی نجف‌پور، از ۲۴ بهمن الی ۱۱ اسفند ساعت ۱۷ در تماشاخانه سنگلج روی صحنه می‌رود، همزمان با رونمایی پوستر، عوامل و بازیگران خود را معرفی کرد.

فرشاد فرهادپور، رضا حسینی، عرفان موسوی، مهدی خدابخشی، کسری هدایت نیا، امید آزادخانی، سوگند صادقی، احمد احمدی، علی ایزدی، کوروش قدرتی، ناصر پارسا مهر، آرش سبحانی، حسام شیزری، ابوالفضل طباخی، احسان مرادی، بهداد قوی قلب، زهره شریفی، مهسا میدانکی، فاطمه مهدوی، آیدا زینالی، آنیتا شریعتی، علیرضا ابراهیم خانی، عطیه فخارزاده به عنوان بازیگر محمدعلی نجف‌پور را در این نمایش همراهی خواهند کرد.

از دیگر عوامل نمایش «تخت و خنجر» می‌توان از: نویسنده: داوود فتحعلی‌بیگی، تهیه کننده و کارگردان :محمدعلی نجف پور، مجری طرح و مدیر تولید:محمد سعیدی، دستیار یک کارگردان :آنیتا شریعتی، دستیار: عطیه فخارزاده، طراح و مجری گریم: زهرا عادلخانی

دستیار گریم: فاطمه قدرتی، ریحانه عبدی، طراح و دوخت لباس: عفت علی پور، طراح و مجری دکور: امیرحسین سعیدی، طراح نور: محمد سعیدی، طراح حرکت و فرم: زهره شریفی، طراح پوستر: محمد امین ترابی، مدیر برنامه‌ریزی و هماهنگی: علیرضا ابراهیم خانی، مدیر صحنه: امیرحسین سعیدی، دستیار صحنه: مریم همتی، پویا اسماعیلی، ساخت تیزر: مهدی جلوداری، مجتبی ضابطی، 3D: پویا مختاری، عکاس: محمد صالح علی‌پور، امور رسانه: ناصر ارباب، مدیر فعالیت مجازی :امیررضا بنایی فر، مشاور تبلیغات:مهرشید حبیبی، شعر شروع اجرا:امیرحسین نجات، سرپرست گروه موسیقی: صدرا قصاع، آهنگسازان: صدرا قصاع، ایلیا خوانساری، نوازندگان: صدرا قصاع (کمانچه، سه‌تار)، ایلیا خوانساری (تمبک،کوزه)، محمد یعقوبی (سنتور، کمانچه)، غزاله تفنگدار (تار)، نیکو خلیفه (دف،دایره) نام‌ برد.

از نگارش نمایشنامه «تخت و خنجر» حدود ۴۰ سال می‌گذرد و ۲۰ سال اخیر روی صحنه نرفته است، نمایشنامه در مورد ۲ سیاه است که برای کار و کسب روزی وارد شهری می‌شوند بی آنکه بدانند در شهر مراسم انتخاب حاکم برپا است.

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