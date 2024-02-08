مبعث انقلاب در فکر و عقیده بود

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملاقادر قادری بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم بزرگ جشن مبعث پیامبر اسلام (ص) و جشن انقلاب در سالن ۹ دی ناحیۀ مقاومت بسیج سپاه پاوه، اظهار کرد: ۲۷ رجب در نزد ما اهل سنت، معراج رسول‌الله (ص) و در نزد برادران اهل تشیع روز بعثت است.

وی افزود: هر ۲ روز و هر ۲ مناسبت مبارک و مربوط به پیامبر اسلام است.

امام جمعه اهل سنت پاوه تصریح کرد: بعثت به معنی تجدید حیات و تغییر حالت و تغییر از حالی به حال دیگر است و بعثت رسول‌الله (ص) انقلاب در فکر، عقیده، فرهنگ و سیاست اجتماع آن زمان بود.

وی ادامه داد: پیامبر عزیز با آن لباس نبوت که در غار حرا به تن نمود، آستین‌هایش را بالا زد و ۱۳ سال در مکه و ۱۰ سال در مدینه شب و روز به بشریت خدمت کرد و بعد از خودش شاگردانش اسلام را به سرزمین‌های معمورۀ دنیا رساندند.

ماموستا قادری خاطرنشان کرد: معراج در لغت عربی به معنی نردبان است؛ یک سال قبل از هجرت پیامبر اسلام (ص)، آن بزرگوار دچار سه مصیبت عاطفی، سیاسی و اجتماعی شد. و آن حضرت خیلی در تنگنا و ناراحتی قرار گرفت و نیاز به دلجویی داشت؛ خداوند متعال پیامبر بزرگوار را به سفر اسری و معراج دعوت کرد و به فلسطین اشغالی و مسجدالاقصی و اعلاعلیین برد و قدرت خود را به وی نشان داد تا او را خوشحال نماید.

وی یادآور شد: اگر امروز ما از فلسطین و قدس دفاع می‌کنیم، ۱۴۴۶ سال پیش مسجدالحرام به بیت‌المقدس وصل شده است و پیامبر ما در آن شبروی کرده و خلفای راشدین و سایر سلف ما برایش زحمت کشیده‌اند.

به گفته امام جمعه پاوه خاک بیت‌المقدس متعلق به ما مسلمانان است و صهیونیست امروز در اثر ضعف ما مسلمانان آن را اشغال کرده است.