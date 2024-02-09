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۲۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۱۵

دستور وزیر راه و شهرسازی برای پیگیری انتخابات نظام مهندسی البرز

دستور وزیر راه و شهرسازی برای پیگیری انتخابات نظام مهندسی البرز

وزیر راه و شهرسازی دستور رسیدگی و پیگیری انتخابات نظام مهندسی البرز را به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و مدیرکل بازرسی وزارتخانه ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی به دنبال مشکلات رخ داده در برگزاری انتخابات نظام مهندسی استان البرز، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و همچنین مدیرکل بازرسی وزارت راه و شهرسازی را مسئول رسیدگی به این موضوع کرد و دستور داد مسائل رخ داده در این مجمع پیگیری و اقدامات لازم برای رفع مشکل انجام شود.

گفتنی است انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان البرز با بروز مشکلاتی همراه شد که این مجمع را به تعطیلی کشاند. بیش از ۸۰۰ نفر از اعضای سازمان نظام مهندسی در این مجمع شرکت کرده بودند.

کد مطلب 6018908
زهره آقاجانی

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