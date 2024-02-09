دستور وزیر راه و شهرسازی برای پیگیری انتخابات نظام مهندسی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی به دنبال مشکلات رخ داده در برگزاری انتخابات نظام مهندسی استان البرز، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و همچنین مدیرکل بازرسی وزارت راه و شهرسازی را مسئول رسیدگی به این موضوع کرد و دستور داد مسائل رخ داده در این مجمع پیگیری و اقدامات لازم برای رفع مشکل انجام شود.

گفتنی است انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان البرز با بروز مشکلاتی همراه شد که این مجمع را به تعطیلی کشاند. بیش از ۸۰۰ نفر از اعضای سازمان نظام مهندسی در این مجمع شرکت کرده بودند.