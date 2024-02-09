آسیامحوری، راهبرد اصلی سیاست خارجی دولت سیزدهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم روز ملی جمهوری اسلامی ایران و گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور جمعی از مقامات رسمی و برخی رسانه‌های کره ای و تعدادی از هموطنان مقیم، در محل هتل لوته سیول برگزار شد.

در این مراسم، سعید کوزه چی سفیر جمهوری اسلامی ایران در سیول، ضمن خیر مقدم به حضار، پیرامون انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن، اصول اساسی سیاست خارجی ایران و مناسبات دو جانبه تاریخی ایران و کره جنوبی، سخنانی را ایراد کرد.

سفیر کشورمان اظهار داشت: ایران صاحب یکی از کهن‌ترین تمدن‌های بشری در طول تاریخ با نظام حکمرانی مترقی بوده و مردم و دولت ایران در بیش از چهار دهه گذشته به موفقیت‌ها و دستاوردهای درخشانی در عرصه‌های مختلف علمی، فناوری و اقتصادی دست یافته اند. اینها در حالی به وقوع پیوسته است که در طول این سال‌ها، کشورمان با توطیه‌ها و خباثت‌های بی شماری نظیر جنگ تحمیلی، تحریم‌های اقتصادی و فشار حداکثری، دست و پنجه نرم کرده است.

وی ضمن اشاره به رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه گسترده و متوازن روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با همه کشورها، بر اولویت بخشی ایران به رویکرد «آسیا محوری» تأکید کرد و افزود: برقراری عدالت و برابری در نظام بین المللی و مبارزه با تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه آمریکا، از جمله راهبردهای اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران طی این سال‌ها بوده است.

کوزه چی با تشریح روابط تاریخی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره گفت: اگرچه روابط دو کشور با فراز و نشیب‌های مختلفی مواجه بوده و دسیسه چینی بدخواهان، باعث ایجاد دشواری‌هایی در روابط دوستانه ایران و کره شده است، اما مردم دو کشور همواره با یکدیگر احساس قرابت و نزدیکی داشته اند و معتقدم با توجه به همکاری‌های خوبی که در زمینه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور انجام شده است، بار دیگر با اراده و عزم طرفین، روابط دو جانبه با بهره برداری از ظرفیت‌های دو کشور، شکوفا خواهد شد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در پایان تصریح کرد: مایلم برای تمام رنج دیدگان عالم و قربانیان بی گناه، دعا کنم تا سایه شوم تروریسم از سر عالم به ویژه فلسطین مظلوم که روزانه شاهد قتل عام غیرنظامیان بی شماری است، برداشته شود. فهم درست و عمیق از مساله فلسطین زمانی محقق خواهد شد که به ریشه‌های آن نگریسته شود و هیچ راه حلی برای این مساله به نتیجه نخواهد رسید مگر آنکه در راستای برطرف کردن ریشه‌های این بحران، طراحی و اقدام شود.

در ادامه، هیون جِنی کیم، معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی در امور اقلیمی، طی سخنانی، ضمن تبریک چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به حادثه دلخراش تروریستی کرمان و حضورش در محل سفارت ایران در سیول جهت ابراز همدردی و امضای دفتر یادبود قربانیان این حادثه اشاره کرد و گفت: وضعیت ناپایدار کنونی در خاورمیانه، منجر به تلفات غیرنظامیان شده است.

وی با ابراز خرسندی نسبت به حضور در مراسم روز ملی جمهوری اسلامی ایران و گرامیداشت دوستی دو کشور که از سال ۱۹۶۲ میلادی آغاز شده، اظهار داشت: اگرچه روابط دیپلماتیک ما حدود ۶۰ سال قدمت دارد اما کره جنوبی و ایران سابقه طولانی و تاریخی بیش از هزار ساله دارند و مردم دو کشور، غلبه بر مشکلات و ناملایمات را تجربه کرده و از سنت‌ها و آیین‌های مشترکی که برای خانواده و بزرگان ارزشمند است، برخوردارند.

معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی در امور اقلیمی افزود: در دهه ۱۹۷۰ میلادی، بیش از ۲۰ هزار کره ای در حوزه ساخت و ساز در ایران فعالیت داشته اند که این امر به توسعه روابط دوجانبه و رشد اقتصاد دو کشور کمک شایانی کرده است.

وی با تشریح فراز و نشیب‌های ایجاد شده در روابط دو کشور طی سال‌های اخیر، به حل مشکل دارایی‌های ایران در سال گذشته میلادی اشاره و خاطرنشان کرد: نخستین دیدار همسران رؤسای جمهور در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدار وزرای امور خارجه کره و ایران، سفر گروهی از دانشجویان زبان فارسی دانشگاه هانکوک کره جنوبی به ایران و همچنین سفر اخیر من به تهران در سپتامبر گذشته جهت شرکت در کنفرانس اقلیمی مبارزه با گرد و غبار، از جمله تحولات مثبت در روابط دو کشور بود که در این راستا نیز توافقاتی برای گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله فرهنگی، دانشگاهی، علمی و زیست محیطی صورت گرفت.

این مقام وزارت امور خارجه کره جنوبی در پایان، با اشاره به وجود ظرفیت‌های گوناگون دو کشور برای توسعه همکاری‌ها در تمامی زمینه‌ها، از تلاش‌های سفیر جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی در تقویت روابط دوجانبه قدردانی کرد و بر تعهد دولت جمهوری کره به منظور تحکیم مناسبات دو کشور تأکید کرد.

جونگ بِه چان، وزیر سابق دادگستری کره جنوبی و رییس شورای کره و ایران نیز طی سخنانی، با اشاره به روابط تاریخی کره جنوبی و ایران، بر ضرورت گسترش مناسبات در تمامی عرصه‌ها تأکید و ابراز امیدواری کرد به زودی شاهد توسعه روابط همه جانبه دو کشور باشیم.

برخی سازمان‌ها و مراکز اقتصادی و فرهنگی کره جنوبی نیز از با ارسال نامه و سبد گل، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را تبریک گفتند.

برپایی غرفه محصولات فرهنگی و صنایع دستی و نمایشگاه فرش‌های نفیس ایرانی، اجرای سرود "ای ایران" توسط دانشجویان زبان فارسی دانشگاه هانکوک کره جنوبی و اجرای زنده موسیقی سنتی ایرانی، از جمله برنامه‌های اجرا شده در مراسم روز ملی جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی بود.

همچنین در حاشیه این مراسم، نماهنگ‌ها و تصاویری از تاریخ و تمدن ایران زمین و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران پخش و با استقبال مهمانان همراه شد.