پاکدامن تنها ایرانی حاضر در جدول ۶۴ نفره اصلی جام جهانی گرجستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های جام‌جهانی گرجستان در اسلحه سابر با برگزاری دیدارهای جدول ۶۴ نفره مقدماتی پیگیری شد.

در این مرحله از مسابقات محمد فتوحی با «لئوناردو دروسی» از ایتالیا دیدار کرد و با نتیجه ۱۵ به ۱۰ متحمل شکست شد. شهمیری هم در این جدول به مصاف «نیکولاس ایلیاز» از مجارستان رفت و با شکست ۱۵ به ۱۰ مواجه شد.

این دو نماینده ایران با واگذاری نتیجه دیدارهای خود از صعود به جدول ۶۴ نفره مقدماتی بازماندند.

پیش از این هم نیما آقایی، نیما زاهدی و فرزاد باهرارسباران در پایان مرحله گروهی مقدماتی و محمد رهبری در جدول ۱۲۸ نفره از دور رقابت ها کنار رفته بودند.

بدین ترتیب دیدارهای جدول ۶۴ نفره اصلی با حضور علی پاکدامن به عنوان تنها نماینده ایران پیگیری می شود، پاکدامن به دلیل برخورداری از رنکینگ ۷ جهان از این جدول وارد مسابقات می شود.