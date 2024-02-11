فعالیت ۷ مرکز منتخب معاینه فنی خودرو امروز در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی میرزایی قمی مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: هفت مرکز معاینه فنی خودرو امروز به شهروندان در پایتخت، خدمات رسانی می‌کنند.

وی بیان داشت: مراکز بیهقی و شهید آبشناسان شبانه روزی و مراکز شهدای زمان آباد، آزادی و واحدهای سیار جیحون، شهید دادمان و اوشان امروز تا ساعت ۱۸ فعال هستند.

میرزایی قمی افزود: در شهر تهران، ۶۴ خط معاینه فنی مختص خودروهای سبک در ۱۷ مرکز معاینه فنی ثابت و ۱۵ واحد سیار تک خطه و همچنین سه مرکز معاینه فنی تک خطه مختص خودروهای سنگین وجود دارد.

شهروندان می‌توانند برای اطلاع از نشانی و نحوه فعالیت مراکز معاینه فنی خودروهای تهران به نشانی inspection.tehran.ir مراجعه کنند یا با سامانه پاسخگو ۹۶۰۰۶۰۰۰ تماس بگیرند.