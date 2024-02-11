به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تقی مهری گفت: خداوند بزرگ می‌فرماید ایام الله را تذکر بدهید و ما هم به این مساله باید توجه داشته باشیم چرا که امام خمینی (ره) ۲۲ بهمن را یوم الله دانستند که برگرفته از همان آیه قرآنی بود و این بدان معناست که این روز با سایر روزها کاملاً متفاوت است.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا ۲۲ بهمن را مبدأ تحول بزرگی عنوان کرد و گفت: ما شاهد بودیم که در سال ۵۷ مردم عزیزمان تحولی جدید را در سرنوشت خود رقم زدند.

وی افزود: در بهمن ۵۷ رژیم شاهنشاهی طاغوت توسط مردم با رهبرهای پیامبرگونه امام خمینی (ره) فرو ریخت و مبدأ جدیدی در تاریخ انسانی و بشریت به وجود آمد.

سردار مهری ادامه داد: طی این ۴۵ سال مردم نشان دادند که به مسؤولین اعتماد دارند و راه و روشی را که آنها در سال ۵۷ انتخاب کردند منجر به سرافرازی ملت عزیزمان شد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» گفت: ما هم اکنون پیشرفت‌های علمی زیادی از نظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و خصوصاً از نظر دفاعی نظامی، امنیتی و انتظامی به دست آورده‌ایم.

وی عنوان داشت: ما شاهد بودیم قبل از انقلاب سفارت آمریکا و انگلیس سرنوشت ما را مشخص می‌کردند اما اکنون به واسطه انقلاب اسلامی خود مردم به صحنه می‌آیند و سرنوشت خود را تعیین می‌کنند.

سردار مهری با اشاره به حضور پرشور مردم نسبت به سال‌های قبل گفت: یوم الله ۲۲ بهمن باعث شد جوانان ما احساس استقلال کرده و شعار «ما می‌توانیم» را که امام خمینی (ره) به آن اشاره داشت را محقق کنند و از جنبه‌های مختلف علمی حرف اول را در منطقه و جهان بزنند.