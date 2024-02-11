تقاطع غیر همسطح معلم به پیشرفت ۳۵ درصدی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار امروز همزمان با نصب این قطعه سگمنتال که با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهری انجام یافت ضمن تبریک ایام الله دهه فجر و اعیاد مبارک ماه شعبان اظهار کرد: این پروژه چند ویژگی مهم دارد که مهمترین آن امروز با نصب عریض‌ترین پل صندوقه‌ای سگمنتال در ایران رقم خورد.

هوشیار افزود: برخلاف باور عمومی مبنی بر نگاه پیمانکاری شهرداری به پروژه‌های شهری، در این پروژه شاهد انتقال تکنولوژی به شمالغرب هستیم که با راه اندازی این تکنولوژی شاهد ارائه خدمات به شهروندان تبریزی و دیگر شهرها خواهیم بود.

وی با قدردانی از شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان به سبب تولید این قطعه سگمنتال، خاطرنشان کرد: روزشمار این پروژه برای سوم خرداد سال آینده است و امیدوارم طبق وعده‌ای که داده ایم در موعد مقرر به بهره برداری برسد.

به گفته شهردار تبریز، این پروژه به طول ۶۳۰ متر و عرض ۱۶ متر با کارفرمایی شهرداری منطقه ۵ و اجرای شرکت خانه‌سازی پیش‌ساخته آذربایجان در دست احداث است.

شهردار تبریز با قدردانی از توجه اعضای شورای اسلامی شهر جهت توجه به مناطق کم برخوردار شهر، تصریح کرد: سه پل معلم، قراملک و حیدرآباد در منطقه کم‌برخوردار شهری احداث می‌شود که نشان از توجه شورا به توسعه متوازن شهر است. در خط ۲ مترو از قراملک تا استانداری نیز تلاش داریم منابع شهری را به سمت مناطق کم برخوردار هدایت کنیم تا تمام شهروندان از این خدمات بهره مند شوند.

هوشیار با اشاره به آغاز احداث پنج تقاطع غیر همسطح از ۶ تقاطع غیر همسطح جدید در سطح شهر و با ۲ هزار میلیارد تومان هزینه خاطرنشان کرد: تقاطع‌های غیرهمسطح معلم، قراملک، حیدرآباد، شهید حیدری در اتوبان ولایت و پل خلعت پوشان در راستای کاهش ترافیک و تسهیل تردد شهروندان در این مناطق در حال اجرا شدن است و طبق زمانبندی قابل بهره برداری خواهند بود.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین رسول برگی عضو شورای اسلامی شهر تبریز نیز در بازدید از این پروژه ترافیکی گفت: امروز اولین عرشه سگمنتال جای گذاری و به نوعی این تکنولوژی وارد شهر ما شد.

برگی با اشاره به تولید این قطعه با توان تخصصی مجموعه شهرداری افزود: این امر به همت والا و اراده قوی شهردار تبریز و شهرداران مناطق و معاونان مربوط می‌شود که دست در دست هم دادند تا شاهد توسعه و پیشرفت شهر باشیم.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز یادآور شد: این تحول در شهر، ماحصل اقدامات مدیران شهرداری بوده و قابل قدردانی است.