آخرین جزئیات از یارانه «امنیت غذایی کودکان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تهران ۲۰، علیرضا عسگریان، معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص جزئیات طرح سه گانه کالابرگ الکترونیکی، گفت: همانطوری که در رسانهها مطرح شد، در طرح فجرانه که مدت ۳ ماه است و تا ۱۷ اردیبهشت ادامه دارد، اعتبار تشویقی از ۱۲۰ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است. برای این کار کافیست مردم به ۲۱۰ هزار فروشگاهی و فروشگاههای زنجیرهای که به شبکه ما متصل هستند مراجعه و از آنها خرید کنند.
وی افزود: مردم میتوانند با مراجعه به برنامه «شما» از فروشگاهها باخبر شده و از آنها خرید کنند.
معاون وزیر تعاون تصریح کرد: از هفدهم بهمن ماه یارانه اعتباری ۲۲۰ هزار تومان در حساب تمامی افراد شارژ شده و آنها میتوانند با خرید از فروشگاههای معرفی شده از آن استفاده کنند. این مبلغ ۲۲۰ هزار تومان باید از ۱۱ قلم کالایی معرفی شده، خریداری شود.
یارانه تغذیه کودکان به چه کسانی تعلق میگیرد؟
عسگریان درباره افزایش کالاهای سبد غذایی «کالابرگ الکترونیک» به ۱۶ قلم برای کودکان و مادران گفت: وزارت رفاه، مرحله جدیدی از طرح را در راستای افزایش امنیت غذایی اجرا کرد و علاوه بر افزایش یارانه خانوادههای دارای کودک شش ماه تا ۵۹ ماه، اعلام کرد که تعداد اقلام سبد کالابرگ الکترونیک از ۱۱ به ۱۶ قلم افزایش یافته چراکه خانوادهها باید پروتئین، ویتامین و میزان انرژی مورد نیاز را دریافت کنند و برای اینکه این اتفاق بیفتد سبزیجات و میوهجات هم به سبد مذکور اضافه شد.
به گفته وی، اولویت بر روی کالاهای اساسی است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: تمام کودکان کشور که نیازمند تغذیه مضاعف هستند توسط وزارت بهداشت از طریق خانههای بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی به ما معرفی شدند. این کودکان که در رده سنی ۶ ماهه تا ۵۹ هستند، معاینه شده و کارت سلامت دارند و تشخیص داده شده که نیاز به تغذیه مضاعف دارند و مشمول این طرح میشوند.
معاون وزیر تعاون مطرح کرد: پس از آن، به ازای هر کودک که نیازمند تغدیه مضاعف باشد یک میلیون تومان به حساب سرپرست خانوار واریز میشود.
وی افزود: در این طرح ۷۵۳ هزار کودک معرفی شدند که پس از بررسیهای ما مشخص شد. ۱۳۲ هزار نفر آنها اگر در دهک یک تا پنج باشند مشمول دریافت یارانه ۱ میلیون تومان و اگر در دهک شش تا هفت باشند مبلغ ۶۰۰ هزار تومان دریافت میکنند. این طرح جدا از کالابرگ هستند. همچنین اگر مادری نیازمند تغدیه مضاعفی باشد به ازای هر یک کودک ۴۰۰ هزار تومان برای حساب سرپرست خانوار واریز میشود.
این مقام مسئول عنوان کرد: خانوادههای دهک یک تا هفت با کودکان ۶ ماهه تا ۵ ساله میتوانند به خانههای بهداشت مراجعه کنند.
۸۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر یارانه میگیرند
عسگریان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۸۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر یارانه میگیرند، گفت: سازمان هدفمندسازی یارانهها با صدور اطلاعیهای اعلام کرد، به منظور نظم بخشی هر چه بیشتر به پرداخت یارانهها و مستمریهای موضوع قانون هدفمندسازی یارانهها، از این ماه پرداختهای این سازمان براساس زمانبندی ذیل انجام خواهد شد.
وی در پایان افزود: طبق این اطلاعیه، از این پس مستمری کمیته امداد و بهزیستی بیستم هر ماه، یارانه دهکهای یک تا سه ۲۵ هر ماه، یارانه سایر دهکها سیام ماه و یارانه دارو از ابتدای ماه پرداخت میشود.
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