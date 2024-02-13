به گزارش خبرنگار مهر، انستیتو ملی بازیسازی مستقر در بنیاد ملی بازیهای رایانهای از ۲۸ بهمن تا ۳ اسفند دوره آموزش بازیسازی مقدماتی را در شهرستان ملارد برگزار میکند.
اردوی آموزش بازیسازی شهرستان ملارد ویژه علاقهمندان ۱۵ سال به بالاست. این رویداد شش روزه شامل چهار روز کارگاه فشرده آموزش بازیسازی مقدماتی و دو روز مسابقه بازیسازی (گیمجم) است. در بخش اول، مباحث اصلی بازیسازی توسط اساتید مجرب انستیتو ملی بازیسازی تدریس میشود.
در دو روز پایانی این رویداد، مسابقه بازیسازی (گیمجم) برگزار میشود. شرکتکنندگانی که در کارگاههای آموزشی حضور داشتهاند با راهنماییهای اساتید و با بهرهبردن از آموزشهایی که در کارگاهها بهدست آوردهاند، بازی میسازند. در انتها بازیهای ساخته شده داوری و از سه نفر تیم برگزیده اول، تقدیر به عمل میآید. همچنین به تمامی شرکتکنندگان در این رویداد گواهی انستیتو ملی بازیسازی اعطا میشود و میتوانند از حمایتهای انستیتو برای شرکت در دورههای بازیسازی بهرهمند شوند.
این رویداد از ۲۸ بهمن تا ۳ اسفند در مرکز پرورش استعداهای درخشان علامه حلی برگزار میشود.
انستیتو ملی بازیسازی بنیاد ملی بازیهای رایانهای با رویکرد کشف استعدادهای بازیسازی در سراسر ایران، اردوهای آموزش بازیسازی را در استانها و شهرهای مختلف کشور برگزار میکند.
*محمدجواد درستکار
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