به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دبیر در مورد پاداش مدالآوران طلای مسابقات المپیک گفت: بودجه وزارت ورزش با کمیته ملی المپیک قابل قیاس نیست، ما هنوز توقع داریم وزارت ورزش برای مدالآوران طلای المپیک بالای ۲۰ تا ۲۵ میلیارد پاداش در نظر بگیرد چون واقعاً زحمت میکشند. وزنه برداری، تکواندو، تیراندازی و سایر رشتهها همگی زحمت میکشند. امیدوارم با رویکردی که آقای هاشمی و دولت دارد این کار انجام میشود.
وی افزود: کمیته ملی المپیک هم کار بزرگی انجام داده است، کمیته ملی المپیک سری قبل پاداش پای سکو را فکر میکنم ۵ یا ۱۰ هزار دلار در نظر گرفته بود، برای این دوره این عدد را به ۱۰ میلیارد تومان رسانده است. باید از آنها هم توجه کنیم. بین ۱۰ تا ۱۲ سال طول میکشد تا یک ورزشکار مدال طلای المپیک را کسب کند و واقعاً این پاداش عددی نیست. با این حال باید از آنها تشکر کنیم. منتظر هستیم دولت از طریق وزارت ورزش اعلام کند چه پاداشی در نظر دارد. به نظرم پاداشهایی که در نظر گرفته شده خوب بوده است.
رئیس فدراسیون کشتی در مورد عملکرد تیم ملی کشتی آزاد در جام یاریگین گفت: برای مسابقات جام یاریگین کشتیگیران جوان اعزام شدند و ما خودمان میدانستیم و انتظارمان از آنها زیاد نبود. تیم اصلی را که به خانه رقیب نمیفرستیم. همه این مسائل را بررسی کردیم. کشتیگیران جوان را اعزام کردیم تا فاصلهشان را با روسها ببینند. به نظرم یکی دو تا از کشتیگیران میتوانستند روی سکو بروند. اما کادرفنی آنها را اعزام کرد تا همه چیز مشخص شود.
دبیر تأکید کرد: قبل از مسابقات جام یاریگین اهدافی داشتیم که به همه آنها رسیدیم. اعزام یک کشتیگیر بدون برنامه نیست و ما از قبل همه چیز را بررسی میکنیم. در فدراسیون قبل شاید سالی نزدیک به ۳۰ یا کمی بیشتر اعزام داشتند در حالی که ما در سال ۱۴۰۰، فدراسیون ۶۶ اعزام به مسابقات مختلف داشت، این موضوع یک رکورد برای ما بود. همه میگویند فدراسیون خیلی خوب ساخته شده اما لطف خدا در همه موارد شامل ما بود، مگر اعزام ۶۶ تیم در یک سال شوخی است؟ ضمن اینکه اعزامهای ما با نفرات زیاد است. در همین هفته پیش رو ۵۰ تا ۶۰ نفر به مسابقات جام وهبی امره و یاشاردوغو اعزام خواهند شد.
رئیس فدراسیون کشتی گفت: اگر کشتیگیران به مسابقات بینالمللی اعزام نشوند، زمانی که به تیم ملی اضافه میشوند این شکستها و باختها را در مسابقات مهمتر تجربه میکنند. ما با یک باخت این نفرات را رها نمیکنیم بلکه باز هم به مسابقات مختلف آنها را اعزام خواهیم کرد. در حال حاضر برخی از کشتیگیران تیم غلام محمدی را به مسابقات یاریگین اعزام کردیم و برخی از آنها هم به یاشاردوغو اعزام میکنیم. تیم زیر ۲۳ سال را به ترکیه اعزام خواهیم کرد.
دبیر عنوان کرد: سن قهرمانی در دنیا پایین آمده و ما باید جلوتر از دنیا باشیم چون در کشتی صاحب سبک هستیم و ما باید رهبری کنیم. ما قرار نیست در هر میدانی نتیجه بگیریم، باید به جوانان میدان بدهیم تا برای جهانی و المپیکهای بعد آماده شوند.
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