قیمت جهانی نفت افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات امروز (سهشنبه، ۲۴ بهمنماه) در پی ترس از تنشها در خاورمیانه که ممکن است عرضه را مختل کند، اندکی افزایش یافت، اما تردیدها درباره سرعت کاهش احتمالی نرخ بهره آمریکا و تأثیرش بر تقاضای سوخت، مقدار افزایش را محدود کرد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال امروز ساعت ۴ و ۲۰ دقیقه به وقت گرینویچ با ۷ سنت یا ۰.۱ درصد افزایش به ۸۲ دلار و ۷ سنت برای هر بشکه رسید.
نفت خام شاخص دبلیوتیآی آمریکا با ۱۰ سنت یا ۰.۱ درصد افزایش، ۷۷ دلار و ۲ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.
قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه (۲۳ بهمنماه) پس از افزایش ۶ درصدی در هفته گذشته تقریباً ثابت بود.
تنشها در خاورمیانه قیمتها را بالا نگه داشته است.
حوثیهای یمن روز دوشنبه دو موشک به یک کشتی باری در دریای سرخ شلیک کردند.
این گروه از اواسط نوامبر بهمنظور همبستگی با مردم غزه بر سر جنگ رژیم صهیونیستی و حماس به کشتیهای بینالمللی با روابط تجاری با ایالات متحده، بریتانیا و رژیم اشغالگر قدس حمله کرده است
نظر شما