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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۲۸

سرهنگ راستی خبر داد؛

عامل بیهوشی و سرقت اموال مردان تهرانی دستگیر شد

عامل بیهوشی و سرقت اموال مردان تهرانی دستگیر شد

رییس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس تهران، از شناسایی و دستگیری خانمی ۳۰ ساله خبر داد که با آبمیوه و یا اسپری بیهوش کننده اقدام به سرقت اموال مالباختگان می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید راستی گفت: در پی شکایت چند مرد از یک خانم مبنی بر اغفال مردان و سپس بیهوش کردن آنها، مأموران پلیس بررسی‌های اولیه و رصد دوربین‌های شهری را آغاز کردند.

وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی مشخص شد، یک خانم جوان در سطح شهر با نزدیک شدن به خودروهای لوکس سوژه‌های مورد نظر را شناسایی و درخواست ورود به خودرو آنها را می‌کرد.

رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس تهران گفت: متهم در داخل خودرو از طریق آبمیوه مسموم و یا اسپری، سوژه مورد نظر را بیهوش و سپس خودرو، تلفن همراه، وجه نقد و اموال با ارزش قربانیان را سرقت می‌کرد.

وی با بیان اینکه این خانم سابقه دار بوده است، افزود: متهم در مشارکت با همسرش اقدام به طراحی این اقدام فریبنده می‌کرده که هر ۲ نفر دستگیر شدند.

این مقام انتظامی گفت: تاکنون بیش از ۱۰ نفر از شاکیان شناسایی شده و تحقیقات پلیس برای شناسایی سایر مالباختگان ادامه دارد.

سرهنگ راستی از شهروندان تهرانی درخواست کرد، چنانچه افراد دیگری به این طریق از آنها سرقت شده و شکایتی از این متهم دارند، می‌توانند به مرکز عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ در خیابان خالد اسلامبولی، جنب پارک ساعی مراجعه کنند.

کد مطلب 6023661

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