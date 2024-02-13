ضرورت حل مشکلات اراضی مردم گناوه/ اراضی تل چیتی تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی صفری بعد از ظهر سه شنبه در آئین معارفه رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان گناوه با اشاره به مشکلات اراضی «تل چیتی» در گناوه اظهار داشت: مشکلات اراضی «تل چیتی» گناوه سال‌ها است لاینحل مانده و مردم نیز در این زمینه گلایه مند هستند که باید هر چه زودتر این مشکلات حل و تصمیم نهایی گرفته شود.

وی گفت: انتظار داریم مسئولان مربوطه و دستگاه‌های مرتبط در استان مشکلات مربوط به این اراضی را که در ساحل گردشگر پذیر گناوه قرار گرفته است با تلاش بیشتری رسیدگی تا هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.

فرماندار گناوه افزود: مشکلاتی نیز در مورد اراضی مردم در روستاهای مال قائد، سربست و مال خلیفه وجود دارد که تعدادی از این افراد داری سند هستند باید رسیدگی و تصمیم مناسب گرفته شود.

صفری با تبریک به رئیس جدید این اداره بیان کرد: رئیس جدید راه و شهرسازی شهرستان گناوه نگاه بلندی به حوزه کاری و حل مشکلات اراضی مردم شهرستان گناوه که مردمی فهیم و منطقی و کم توقع هستند و همچنین طرح نهضت ملی مسکن داشته باشد تا بتوان در این زمینه گام‌های مؤثری برداشت.

در این نشست «علی عرب زاده» به عنوان رئیس جدید اداره راه و شهرسازی شهرستان گناوه معارفه شد.