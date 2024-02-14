سپاه پاسداران امروز به نماد مقاومت علیه زورگویان بدل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، «محمدباقر قالیباف» در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک روز پاسدار و جانباز، اظهار کرد: سپاه پاسداران امروز در جهان به نماد مقاومت علیه زورگویان و سلطه گران بدل شده و توانسته است الگویی موفق برای ایستادن نیروهای موفق مردمی در برابر قدرت‌های زیاده خواه ایجاد کند.

وی بیان کرد: آموزه‌های امام راحل و قدرت خداباوری و مردم باوری ملت ایران بود که از جوانان عادی کشاورز، کارگر و دانشجو در شهرها و روستاها قهرمانانی همچون شهیدان سلیمانی، همت، باکری، باقری، کاظمی و شوشتری پرورش داد و دژی مستحکم به نام سپاه پاسداران ایجاد کرد که ضامن امنیت و آرامش مردم ایران و حفاظت از این آب و خاک و مایه امید مستضعفان و بی پناهان جهان است.

سپاه پاسداران چشم و چراغ ملت ایران است

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سپاه پاسداران چشم و چراغ ملت ایران است و همه ما قدردان مجاهدت‌های شبانه روزی تمام عزیزان پاسدار در سپاه هستیم و از خداوند متعال توفیق روزافزون آنان را خواهانیم.

قالیباف ادامه داد: همچنین ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز را به ملت شریف ایران و جانبازان سرافراز کشورمان تبریک و تهنیت می گویم، ما در مجلس یازدهم تلاش کردیم تا مطالبات جانبازان، ایثارگران و خانواده‌های ارجمند شهدا را در نظر داشته باشیم و همچنین در برنامه هفتم پیشرفت کشور احکام مهمی در این زمینه تصویب شده است که امیدوارم با اجرای درست موجب رضایت خاطر یادگاران سربلند دفاع مقدس شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در پایان از حضور باشکوه ملت عزیز و سربلند ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن و جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران تقدیر و تشکر می‌کنیم و صمیمانه قدردان مردم در تمام شهرها و روستاها هستیم که پرشورتر از همیشه با اتحاد و یکپارچگی پشتیبان امنیت و آرامش ایران عزیز بودند.

قالیباف گفت: ایستادگی باشکوه مردم پای آرمان‌های انقلاب اسلامی مجدداً به ما مسؤولان تذکر می‌دهد که باید با تلاش مضاعف برای برآورده ساختن مطالبات و انتظارات به حق مردم و بهبود زندگی آنان قدردانی خود از مردم را در میدان عمل نشان دهیم.