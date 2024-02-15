تقدیر از خانواده شهدا در مجموعه حج و زیارت استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله چتری در دیدار صبح پنجشنبه خود با مدیرکل بنیاد شهید استان سمنان در این اداره کل هدف از این نشست را بررسی راهکارهای مناسب خدمت گزاری و قدر شناسی از جامعه هدف مشترک بین حج و زیارت و بنیاد شهید استان دانست.

وی زائران منتسب به خانواده‌های شهدا و ایثارگر و کارگزاران زیارتی را جامعه هدف مشترک بنیاد شهید و حج و زیارت دانست و تاکید کرد: تقدیر از خانواده شهدا، ایثارگران و کارگزاران حج به عنوان اقدام مشترک بین حج و زیارت و بنیاد شهید در استان سمنان مورد برنامه ریزی قرار می‌گیرد.

مدیرکل بنیاد شهید استان سمنان نیز در این دیدار ضمن بیان اینکه این سازمان آماده هرنوع همکاری برای قدردانی از خانواده شهدا و ایثارگران دارد، گفت: طرح‌هایی مانند طرح سپاس به تمام دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ شده که موضوع آن تکریم خانواده شهدا و ایثارگران است لذا درهر دو حوزه زائران و کارکزاران زیارتی آمادگی وجود دارد که اقدام مشترکی بین حج و زیارت و بنیاد شهید استان صورت گیرد.

علی شکرویان منطقه عملیات مرصاد برای زائران عتبات عالیات، حج تمتع و عمره مفرده و … را در زمره بخش‌های قابل خدمت رسانی دانست و تاکید کرد: برنامه ریزی سالانه بین دو دستگاه به صورت تفاهم نامه اداری می‌تواند برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از خانواده شهدا را به دنبال داشته باشد.