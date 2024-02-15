تساوی بدون گل پدیده نیم فصل اول در شروع دور برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال کشور بعدازظهر امروز با دیدار شمس آذر قزوین و استقلال خوزستان از ساعت ۱۵ پیگیری شد.

تقابل شاگردان سعید دقیقی در شمس آذر با سیروس پورموسوی در استقلال خوزستان گلی را به همراه نداشت.

شمس آذر در حالی نتوانست در این دیدار خانگی از سد استقلال خوزستان گذر کند که نتایج خیره کننده آنها در دور رفت نگاه همه را به خود جلب کرده بود تا از نماینده قزوین به عنوان پدیده یاد شود.

شمس آذر با این تساوی ۲۱ امتیازی شد تا موقتا در رتبه نهم جدول قرار بگیرد. همچنین استقلال خوزستان نیز با وجود گرفتن یک امتیاز در همان انتهای جدول چسبیده است

شایان ذکر است نخستین دیدار هفته شانزدهم روز گذشته با پیروزی یک بر صفر گل گهر سیرجان مقابل فولاد خوزستان در اهواز پیگیری شد.