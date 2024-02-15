اهمیت تعامل هلال احمر و نیروهای نظامی در زمان وقوع حادثه

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، در اولین کنگره تخصصی بهداری رزمی در جنگ‌های آینده؛ چالش‌ها و راهکارها، اظهار کرد: یکی از فعالیت‌هایی که برای خدمات‌رسانی مؤثرتر در دستور کار قرار دارد، موضوع همدلی و هم‌افزایی است.

وی ادامه داد: در زلزله ترکیه بالغ بر ۱۰۰ کشور برای کمک و امدادرسانی حضور داشتند اما نشان لیاقت و فداکاری خدمت دولت ترکیه به جمهوری اسلامی ایران رسید که نشان از همدلی زیاد مسئولان بود، در حالی که همزمان در زلزله خوی و در کشور سوریه نیز مشغول امدادرسانی به زلزله‌زدگان بودیم این تندیس فداکاری به هلال‌احمر ایران اهدا شد.

کولیوند بیان کرد: هلال احمر با همکاری سپاه و ارتش می‌تواند اقدامات موثرتری را حین حوادث و بحران‌ها چه در داخل کشور و چه خارج از کشور انجام دهد.

رئیس جمعیت هلال احمر ادامه داد: پیشنهاد می‌کنیم یک کارگروه مشترک بین هلال‌احمر، سپاه و ارتش تشکیل شود تا بتوانیم ابعاد همکاری‌ها در زمینه خدمات‌رسانی به حادثه‌دیدگان را بررسی و در این زمینه با یکدیگر تعامل داشته باشیم.

کولیوند تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات مشترک می‌تواند موضوع آموزش‌های همگانی و تخصصی باشد که باید در این زمینه ورود و مردم را برای حوادث احتمالی آماده کرد.

وی افزود: موضوع بسیار مهم در همکاری و تعامل چندجانبه، تأمین امنیت مردم حادثه‌دیده است. در این خصوص باید علاوه بر ایجاد نظم، محل‌های امن را برای زمان بحران و امکان برقراری اسکان اضطراری حادثه‌دیدگان شناسایی کنیم.

کولیوند در ادامه به یکی دیگر از مهم‌ترین حوادث امروز ایران اشاره و تاکید کرد: امروز در حوزه تغییرات اقلیمی‌باید خیلی مراقب باشیم که تهدید جدی محسوب می‌شود باید راهکارهای همکاری و تعامل در خصوص این معضل اساسی بررسی شود.

رئیس جمعیت هلال احمر همچنین با اشاره به اینکه نباید از هوشمند سازی خدمات سلامت غفلت کرد، افزود: هر چه جامعه را همراه کنیم، در خدمت‌رسانی و مدیریت بحران‌ها، موفق‌تر خواهیم بود.

کولیوند به موضوع جنگ غزه نیز اشاره کرد و گفت: از غزه نباید به سادگی عبور کرد؛ در حال حاضر بالغ بر ۸ هزار مجروح در غزه وجود دارند که هیچ کاری نمی‌توان برای آنها کرد.

وی اضافه کرد: در مدت درگیری‌ها، بالغ بر ۲۰ هزار نوزاد به دنیا آمده‌اند که فقط نیازمند درمان هستند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر گفت: تنها ایمان و همدلی باعث شده غزه مقاومت کند. در کشور خودمان هم با وجود همدلی بیشتر، می‌توانیم به عدم آسیب کشور در برابر حوادث و بحران‌ها اطمینان داشته باشیم.