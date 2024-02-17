بهره برداری از طرح های مسکن در شهرستان شاهرود

امیر عمیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در حاشیه نشست شورای مسکن استان سمنان با حضور وبیناری رئیس جمهور در فرمانداری شاهرود بیان کرد: امروز شاهد بهره برداری از طرح‌های حوزه راه و شهرسازی در شهرستان‌های شاهرود و میامی به مناسبت دهه فجر هستیم.

وی افزود: مراسم افتتاح طرح‌های همزمان دهه فجر سال جاری شاهرود امروز شنبه با حضور استاندار سمنان و نماینده ولی فقیه در استان سمنان برگزار شد.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان گفت: ۹۵۵ واحد مسکونی در قالب ۹ پروژه از مسکن مهر نیمه تمام گذشته و نهضت ملی مسکن و بازآفرینی شرق استان سمنان آماده بهره برداری است.

عمیدی با بیان اینکه واحدها با اعتبار ۸۴۳ میلیارد تومان آماده شده است، تاکید کرد: امروز شاهد بهره برداری از طرح‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان شاهرود هستیم.

وی با بیان اینکه تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان، محل تأمین اعتبارات این طرح‌ها است، تاکید کرد: قرار بود با حضور رئیس جمهور واحدهای نهضت ملی مسکن و طرح‌های باقی از مهر، به بهره برداری برسد که با به تعویق افتاده سفر، امروز شاهد این اتفاق هستیم.

به گزارش مهر، امروز نشست شورای مسکن با حضور وبیناری رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت برگزار می‌شود. در این نشست نماینده ولی فقیه در استان سمنان و استاندار سمنان نیز حضور دارند.