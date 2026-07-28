پیشرفت پروژه شهرک ۱۳۸هکتاری شاهرود؛ زیرساخت نهضت ملی در حال تکمیل است

امیر عمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند اجرای پروژه آماده‌سازی شهرک ۱۳۸ هکتاری شاهرود، اظهار کرد: این پروژه با هدف تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه اعتبار قرارداد این پروژه ۱۴۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است، افزود: کارفرمای این طرح، اداره‌کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان (شاهرود) است و شرکت مهندسین مشاور کارآزما راه کویر به‌عنوان مشاور و شرکت کلبه پوشش‌سازان به‌عنوان پیمانکار، اجرای پروژه را بر عهده دارند.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با تشریح آخرین وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی، گفت: تاکنون ۸۰ درصد عملیات خاکبرداری، ۵۶ درصد عملیات خاکریزی و پنج درصد عملیات جدول‌گذاری در این پروژه انجام شده است.

عمیدی با تأکید بر تداوم عملیات اجرایی، تصریح کرد: با تأمین به‌موقع منابع مورد نیاز و استمرار فعالیت‌های عمرانی، روند آماده‌سازی این شهرک با هدف فراهم شدن بستر اجرای واحدهای طرح نهضت ملی مسکن، با سرعت و کیفیت مناسب ادامه خواهد یافت.

وی در پایان با اشاره به روند مطلوب اجرای پروژه، ابراز امیدواری کرد: عملیات آماده‌سازی این شهرک مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده در حال پیشرفت است و با همین روند ادامه خواهد یافت.