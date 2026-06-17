۷۸درصد واحدهای مسکن ملی در شرق استان سمنان تحویل شد

امیر عمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از پیشرفت چشمگیر طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان‌های شاهرود و میامی خبر داد و اعلام کرد که از مجموع چهار هزار و ۵۵۲ واحد در دست ساخت، تاکنون سه هزار و ۵۵۳ واحد تحویل متقاضیان شده است.

وی با اشاره به تأمین زمین مورد نیاز این طرح افزود: ۴۹۶ هکتار زمین ویژه نهضت ملی مسکن در شرق استان به متقاضیان تحویل شده است.

وی خاطرنشان کرد: از ۲۴ هزار نفر ثبت‌نام‌کننده، سه هزار و ۴۰۲ نفر متقاضی مؤثر هستند که دو هزار و ۷۸۳ نفر از آنان موفق به تشکیل پرونده شده‌اند.

عمیدی سهمیه شاهرود و میامی در بخش بافت‌فرسوده را یک هزار و ۴۷۴ واحد اعلام کرد و گفت: از این تعداد، ۲۵۳ نفر برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی و ۱۴۳ نفر موفق به اخذ وام شده‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان همچنین از آغاز عملیات احداث یک مدرسه ۱۲ کلاسه در شاهرود خبر داد و افزود: در حوزه پروژه‌های خودمالکی، یک هزار و ۹۶۵ واحد در دست اجراست که یک هزار و ۴۹۸ واحد از آن‌ها تسهیلات دریافت کرده و ۶۳۴ واحد نیز تحویل داده شده است.

وی مجموع پروژه‌های نهضت ملی مسکن در این دو شهرستان را چهار هزار و ۵۵۲ واحد برشمرد و در خصوص تسهیلات مالی تصریح کرد: میزان درخواست تسهیلات دو میلیارد ریال بوده که یک میلیارد ریال آن پرداخت شده است.

عمیدی در پایان به زیرساخت‌های در نظر گرفته شده برای این پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: ایجاد مراکز تجاری و خدماتی، احداث مدرسه، آماده‌سازی سایت‌ها و تأمین آب، گاز و برق از جمله اقدامات زیربنایی برای نهضت ملی مسکن شاهرود و میامی در دست اجراست.