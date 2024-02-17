انفجارخطوط سراسری، گاز بخش خانگی را مختل نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، حوالی ساعت یک بامداد روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه خبر انفجار در خط لوله گاز سراسری در دو استان چهارمحال و بختیاری و فارس منتشر شد و صبح آن روز در پی این حادثه سعید عقلی مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز اعلام کرد: اکنون آتش‌سوزی خط مهار و عملیات بازسازی خط لوله آغاز شده است و امیدواریم در سریع‌ترین زمان ممکن خط لوله تعمیر و عملیاتی شود.

به گفته مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز، خوشبختانه در اثر این انفجار به کسی آسیبی نرسیده است و همکاران شرکت ملی گاز در حال مدیریت موضوع و تعمیر خط لوله و بازگرداندن خط لوله به مدار سرویس هستند. همچنین مشکلات اندک ایجادشده در روستاهای اطراف محل انفجار به‌سرعت و پس از تعمیر خط لوله برطرف خواهد شد، ضمن اینکه سوخت مایع مورد نیاز و ال‌پی‌جی در این مناطق فراهم شده و در اختیار روستاهای مورد نظر قرار خواهد گرفت، لذا مردم نگرانی از این بابت نداشته باشند.

البته این طور که به نظر می‌رسد شرکت ملی گاز با همراهی وزارت نفت توانست با مدیریت شبکه گاز کشور، شبکه گاز را در همه شهرها و روستاها پایدار باشد و تنها بخشی از روستاهای استان اصفهان که نزدیک این خط هستند اکنون دچار افت فشار و قطعی گاز بودند. البته همان زمان عقلی در رابطه با این موضوع گفته بو، با هماهنگی مدیریت بحران استان اصفهان، در حال تأمین سوخت مایع و گاز مایع (ال‌پی‌جی) برای مردم منطقه هستیم.

همچنین شرکت ملی گاز برای روستاهایی که در سرمای زمستان دچار قطعی گاز شده بودند سوخت مایع تأمین شد تا با مشکلی مواجه نشوند.

ظهر چهارشنبه هم جواد اوجی وزیر نفت در حاشیه هیأت دولت از برطرف شدن قطعی‌های موردی گاز تا عصر همان روز خبر داد و در تشریح این اتفاق گفت؛ این اقدام تروریستی در ساعت یک بامداد چهارشنبه در شبکه خطوط انتقال گاز سراسری در دو منطقه کشور رخ داد و از ساعات اولیه انفجار در خطوط لوله انتقال گاز همکارانم در شرکت ملی گاز ایران به‌سرعت آرایش شبکه انتقال را تغییر دادند و گروه‌های عملیاتی به مناطق حادثه اعزام شدند و خوشبختانه آسیب جانی نداشتیم.

همان روز پس از آسیب دیدن خط لوله بروجن در چهارمحال و بختیاری و خط لوله صفاشهر در استان فارس خبرهای محدودیت‌های گاز رسانی به ادارات دولتی در برخی از استان‌ها خبر ساز شد و در پی این موضوع مسلم رحمانی، مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران از اعمال محدودیت گازرسانی در بعضی از اداره‌های دولتی و اماکن غیر تولیدی چند استان به‌عنوان اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از احتمال افت فشار مشترکان خانگی خبر داد.

وی افزود: تعمیرات روی خطوط لوله سراسری آغاز شده که خاص‌تر و زمان‌برتر است، قطعی گاز در اثر انفجارهای بامداد امروز تنها در چند روستا رخ داده که سوخت مایع جایگزین هم برای همه مشترکان تأمین شده است.

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: در هیچ استانی به جز تعداد اندکی روستا در مناطق پیرامونی انفجارها افت فشار گاز وجود ندارد و هیچ مشکلی برای گازرسانی به مشترکان خانگی در استان‌های کشور نیست.

در نهایت سعید عقلی یک روز پس از این سانحه با اشاره به انفجار خطوط انتقال گاز سراسری که بامداد چهارشنبه گفت: این عملیات خرابکارانه تروریستی به قصد حذف ۴۰ درصد انتقال گاز کشور بود، در شرایطی که بیش از ۷۰ درصد مصرف گاز در بخش خانگی است.

با وجود این اقدام تروریستی و انفجار دو خط لوله اصلی در کشور و حذف ۴۰ درصد از شبکه انتقال گاز کشور شرکت انتقال گاز با همراهی وزارت نفت توانست از این بحران عبور کرده و بدون هیچ مشکلی در بخش خانگی و سایر بخش‌ها این دو خط انتقال گاز در کمترین زمان ممکن بازسازی کرده و به مدار بازگردند.