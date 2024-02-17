آشنایی با انواع پیچ و مهره و کاربردهای آن

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کارشناسان پیچ آنلاین ۲۴ اعتقاد دارند شناخت مناسب در ارتباط با انواع پیچ و مهره باعث یک انتخاب درست و با کیفیت میشود که هم کیفیت را افزایش میدهد و هم در هزینهها صرفه جویی میشود زیرا استفاده از پیچ نا مناسب در یک قطعه باعث میشود تا هنگام بکارگیری قطعه دچار مشکلات جبران ناپذیری شوید از همین رو پیچ آنلاین ۲۴ قصد دارد به معرفی انواع پیچ و مهره و کاربردهای آن بپردازد.
پیچ و مهره یکی از انواع اتصالات غیر دائمی است که کاربردهای گسترده آن باعث شده است تا این ابزار جز پرکاربرد ترین اتصالات قرار گیرد. تنوع بالا در پیچ و مهره باعث شده است تا بسیاری از افراد هنگام خرید پیچ و مهره دچار سردرگمی شوند و نتوانند انتخاب مناسبی داشته باشند از همین رو کارشناسان پیچ آنلاین ۲۴ اعتقاد دارند شناخت مناسب در ارتباط با انواع پیچ و مهره باعث یک انتخاب درست و با کیفیت میشود که هم کیفیت را افزایش میدهد و هم در هزینهها صرفه جویی میشود زیرا استفاده از پیچ نا مناسب در یک قطعه باعث میشود تا هنگام بکارگیری قطعه دچار مشکلات جبران ناپذیری شوید از همین رو پیچ آنلاین ۲۴ قصد دارد به معرفی انواع پیچ و مهره و کاربردهای آن بپردازد پس تا انتهای مقاله را با ما همراه باشید
پیچ شش گوش (hex bolt )
بنا بر اعلام پیچ آنلاین ۲۴ پیچ شش گوشیا شش ضلعی یکی از پرکاربرد ترین انواع پیچ و مهره در ایران است این پیچ به علت دسترسی بالایی که هنگام باز و بسته کردن پیچ دارد در بسیاری از پروژههای صنعتی خودرویی و ساختمانی کاربرد دارد همچنین برای باز و بسته کردن این پیچ نیاز به آچار مخصوص نمیباشد و با آچار عادی هم قابل باز و بسته کردن است. از پیچ شش گوش در صنایعی همچون ساختمان سازی، تولید خودرو، تولید ماشین سنگین، صنایع پتروشیمی، صنایع نفتی، تولید ابزار آلات کشاورزی و … استفاده میشود. این پیچ به دو دسته کلی پیچ شش گوش خشکه و پیچ شش گوش آهنی تقسیم میشود که پیچ خشکه در سه گرید ۸.۸، ۱۰.۹، ۱۲.۹ مورد استفاده قرار میگیرد که هر مقدار گرید پیچ بالاتر برود مقاومت کششی پیچ افزایش میابد و پیچ آهنی هم در گرید ۵.۶ مورد استفاده قرار میگیرد که به علت فولاد کمتری که نسبت به پیچ خشکه دارد مقاومت آن پایینتر است.
پیچ آلن
پیچ آلن به علت شباهت ساختاری بالایی که با پیچ شش گوش دارد دارای کاربردهایی مشابه با این پیچ است با این تفاوت که پیچ شش گوش به علت طراحی مقاومتری که دارد معمولاً در پروژههای سنگینتر مورد استفاده قرار میگیرد. بزرگترین تفاوت میان پیچ آلن و پیچ شش گوش در گل پیچ میباشد که گل پیچ در پیچ شش گوش به شکل شش ضلعی است اما گل پیچ در پیچ آلن به شکل دایرهای است و نوع این گل پیچ باعث شده تا استفاده از پیچ آلن باعث زیبایی بیشتر شود. پیچ آلن در صنایعی همچون خودرو سازی، اتصال بین لولهها، اتصال سازههای فلزی و.... کاربرد دارد از این رو هنگام خرید پیچ مهره این پیچ یکی از اتصالات قابل توجه بوده و مصرف بالایی دارد.
پیچ HV
شاید برای شما جالب باشد پیچ HV همون پیچ شش گوش است با این تفاوت که گل پیچ در این اتصالات بزرگتر از پیچ شش گوش است. این تفاوت ظاهری باعث شده که پیچ HV دارای استحکام بسیار بالایی باشد تا جایی که از این اتصالات برای پروژههای بزرگ ساختمانی استفاده میشود از همین رو به پیچ HV پیچ ساختمانی نیز میگویند.
انکر بولت
از این پیچ برای اتصالات سنگین و دائمی بر روی سطحهای فلزی و بتونی استفاده میشود لذا در سازههای بزرگ کاربرد فراوانی دارد اتصال این پیچ بدین صورت است که سر پیچ به علت طراحی منحصر به فرد خود به داخل سازه فلزی یا بتنی نفوذ میکند و بدنه پیچ هم که به صورت تمام رزوه است به داخل سازه دیگر میرود و با یک مهره شش گوش چفت میشود.
پیچ خودکار
پیچ خودکار یکی از پر کاربرد ترین پیچها در زندگی روزمره انسان است. نوک این پیچ به شکلی تعبیه شده است که میتواند به داخل سطوح چوبی و پلاستیکی نفوذ کرده و نیازی به مهره برای چفت شدن آن نمیباشد همچنین قسمت انتهایی این پیچ به شکلهای مختلف مربع، دایره، محدب و … طراحی میشود اما در تمامی این طراحیها با پیچ گوشتی میتوان این پیچ را سفت کرد از پیچ خودکار در زندگی روزمره و نجاری استفاده فراوانی میشود.
پیچ سر متهای
همانطور که از اسم این پیچ پیداست سر آن به شکل متهای طراحی شده و این طراحی باعث شده تا نیازی به وجود مهره و یا پیش سوراخ وجود نداشته باشد همچنین بدنه تمام رزوه این پیچ باعث شده تا به راحتی در قطعه نفوذ کند و چفت و محکم شود همچنین سر پیچ هم به شکلی طراحی شده تا با آچار عادی و یا پیچ گوشتی قابل سفت شدن باشد. از پیچ سر متهای معمولاً برای ساخت صنایع فلزی، سخت و ساز و سازههای بتنی و.... مورد استفاده قرار میگیرد.
یو بولت
این پیچ همانطور که از اسمش پیداست به شکل U است و برای محکم کردن لولهها و تیوب ها مورد استفاده قرار میگرد لازم به ذکر است که دو انتهای این پیچ دارای رزوه است و در این قسمتها یک یا دو مهره شش گوش وجود دارد که برای رزوه کردن این پیچ استفاده میگردداستاد بولتبنا بر اعلام پیچ آنلاین ۲۴ استاد بولت یکی از انواع اتصالات پر کاربرد در صنعت است شکل ظاهری آن بدین صورت است که فاقد گل پیچ است و کل آن به شک بدنه و در دو نوع تمام رزوه یا نیم رزوه است لازم به ذکر است هنگامی که از این پیچ استفاده میکنید در هر طرف پیچ یک مهره قرار میگیرد و کاربرد این پیچ در صنایع پتروشیمی، نفت و گاز و..... کاربرد دار
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