به گزارش خبرنگار مهر، «محسن رضایی» دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اهمیت انتخابات امسال اظهار کرد: انتخابات پیش رو، از مهم‌ترین انتخاباتی است که می‌تواند روابط بین‌الملل ایران را در غرب آسیا و در ارتباط با آمریکا و اروپا اصلاح و رفع کند.

وی افزود: مردم به هر کسی که می‌خواهند رأی بدهند اما به صحنه بیایند زیرا مشارکت آنان در انتخابات و رأی به جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، برای جایگاه بین‌المللی ایران، فوق‌العاده دارای اهمیت است.