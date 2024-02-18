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۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۱۸

رضایی:

مردم به هر کسی که می‌خواهند رأی بدهند اما به صحنه بیایند

مردم به هر کسی که می‌خواهند رأی بدهند اما به صحنه بیایند

دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: مردم به هر کسی که می‌خواهند رأی بدهند اما به صحنه بیایند زیرا مشارکت آنان برای جایگاه بین‌المللی ایران، فوق‌العاده دارای اهمیت است.

به گزارش خبرنگار مهر، «محسن رضایی» دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اهمیت انتخابات امسال اظهار کرد: انتخابات پیش رو، از مهم‌ترین انتخاباتی است که می‌تواند روابط بین‌الملل ایران را در غرب آسیا و در ارتباط با آمریکا و اروپا اصلاح و رفع کند.

وی افزود: مردم به هر کسی که می‌خواهند رأی بدهند اما به صحنه بیایند زیرا مشارکت آنان در انتخابات و رأی به جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، برای جایگاه بین‌المللی ایران، فوق‌العاده دارای اهمیت است.

کد مطلب 6028582
رامین عبداله شاهی

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    نظرات

    • IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
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      جایگاه بین المللی یا جایگاه

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