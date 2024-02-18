به گزارش خبرنگار مهر، «محسن رضایی» دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اهمیت انتخابات امسال اظهار کرد: انتخابات پیش رو، از مهمترین انتخاباتی است که میتواند روابط بینالملل ایران را در غرب آسیا و در ارتباط با آمریکا و اروپا اصلاح و رفع کند.
وی افزود: مردم به هر کسی که میخواهند رأی بدهند اما به صحنه بیایند زیرا مشارکت آنان در انتخابات و رأی به جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، برای جایگاه بینالمللی ایران، فوقالعاده دارای اهمیت است.
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