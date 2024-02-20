به گزارش خبرنگار مهر، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) اصفهان به منظور ترویج اندیشه و گفتمان امام خمینی (س) هفدهمین دوره جشنواره سراسری ادبی شعر روح الله را در اصفهان برگزار می‌کند.

با تصمیم شورای سیاستگذاری هفدهمین جشنواره سراسری ادبی شعر روح الله مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره تا ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ تمدید و زمان برگزاری اختتامیه جشنواره در هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۳ خواهد بود.

بخش اصلی این جشنواره عبارت از الهام از اندیشه و سیره عملی امام خمینی (ره) در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، مقاومت اقتدار ملی است بخش ویژه ای نیز به شعر کودک ونوجوان اختصاص یافته است.

محدودیتی در انتخابل قالب‌های شعری وجود ندارد اما آثار ارسالی نباید در هیچ کتاب، مجله و رسانه‌ای منتشر شده باشد و یا برگزیده جشنواره‌ها باشد ضمن اینکه هر شاعر در هر بخش فقط سه اثر می‌تواند ارسال نماید.

آثار ارسالی باید از طریق پست ودر برگه A۴ و به صورت یک رو تایپ شده و به دبیرخانه جشنواره، الزاماً ارسال شود و یا از طریق سایت نشانی https://isf.icpikw.ir یا http://hamayesh.imam-khomeini.ir/poem-roohollah۱۷، به صورت فایل ورد با فرمت docx بوده و با حجم حداکثر یک مگابایت بارگذاری شود.

دبیرخانه جشنواره حق انتشار آثار رسیده را با قید نام پدید آورنده و یا تبدیل به آلبوم موسیقی برای خود محفوظ می‌دارد.