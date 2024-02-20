به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه آمریکا پیش شرط خود برای تجاوز رژیم صهیونیستی به شهر رفح در جنوب غزه را اعلام کرد.

مقامات وزارت خارجه آمریکا، «طرح بشردوستانه قابل اجرا در غزه» را پیش شرط هرگونه حمله و علمیات نظامی صهیونیست‌ها در رفح واقع در جنوب غزه عنوان کرده و گفته اند: اسراییل تا زمانی که طرح بشردوستانه قابل اجرا در غزه نداشته باشد، نباید به رفح حمله نظامی کند.

وزارت خارجه آمریکا همچنین در ادامه گفت: «آتش بس بی قید و شرط به نفع حماس است و ما به دنبال آتش بس موقت برای اطمینان از آزادی گروگان‌ها هستیم.»

به گفته وزارت خارجه آمریکا، واشنگتن در حال حاضر در حال مذاکره برای رسیدن به آتش بس بشردوستانه در غزه است و مایل است تا قبل از ماه رمضان به آتش بس دست پیدا شود.

وب‌سایت «آکسیوس» هم گزارش داد که «برت مک‌گورک» قرار است روز چهارشنبه برای دیدار با مقامات مصر به قاهره سفر کند و با آنها درباره عملیات نظامی قریب‌الوقوع رژیم صهیونیستی علیه رفح و آزادی اُسرای صهیونیستی در غزه رایزنی کند.

کاخ سفید هنوز این سفر را تأیید نکرده است، اما آکسیوس اعلام کرد که مک گورک، هماهنگ کننده کاخ سفید برای امور غرب آسیا و شمال آفریقا، ابتدا با عباس کامل، رییس سرویس امنیت و اطلاعات مصر دیدار خواهد کرد و سپس روز پنج‌شنبه برای دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ این رژیم به تل‌آویو خواهد رفت.

جوزف بورل، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز دوشنبه با خبرنگاران از بیانیه کشورهای عضو اتحادیه درباره توقف موقت جنگ در غزه خبر داد. در این بیانیه که به‌غیر از یک کشور (مجارستان)، مورد حمایت تمام اعضا قرار گرفته است از رژیم صهیونیستی خواسته شده که به شهر مرزی رفح حمله نکند.

مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشستی با اشاره به بیانیه ۲۶ کشور عضو اتحادیه در حمایت از توقف جنگ غزه منتشر شد، اعلام کرد که اتحادیه اروپا قدرتی برای مهار تل‌آویو ندارد، اما به فشار دیپلماتیک در این زمینه ادامه خواهد داد.