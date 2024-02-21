زمان دیدار استقلال و پرسپولیس مشخص شد/ اعلام برنامه سه هفته لیگ

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام سازمان لیگ فوتبال دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته بیستم رقابت‌های لیگ بیست و سوم و از ساعت ۲۰ در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

برنامه دیدارهای هفته نوزدهم، بیستم و بیست و یکم لیگ برتر به شرح زیر است:

هفته نوزدهم

پنجشنبه ۱۷ اسفند

هوادار تهران - ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۷:۲۰ – ورزشگاه پاس قوامین تهران

ملوان بندرانزلی - گل گهرسیرجان- ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه تختی انزلی گیلان

صنعت نفت آبادان- نساجی مازندران- ساعت ۱۷:۴۰ – ورزشگاه تختی آبادان خوزستان

جمعه ۱۸ اسفند

مس رفسنجان- تراکتورتبریز - ساعت ۱۷:۱۰ – ورزشگاه شهدای مس رفسنجان کرمان

فولاد مبارکه سپاهان - پیکان تهران - ساعت ۱۷:۲۰ – ورزشگاه نقش جهان اصفهان

پرسپولیس - فولادخوزستان- ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه آزادی تهران

شمس آذر قزوین- آلومینیوم اراک- ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

استقلال خوزستان- استقلال- ساعت ۱۹:۴۵ – ورزشگاه غدیر اهواز

هفته بیستم - چهارشنبه ۲۳ اسفند

پیکان تهران- ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه پاس قوامین تهران

گل گهر سیرجان -صنعت نفت آبادان - ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

ذوب آهن اصفهان - استقلال خوزستان- ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

تراکتور تبریز- هوادار تهران - ساعت ۱۹ – ورزشگاه یادگار امام تبریز

آلومینیوم اراک -مس رفسنجان- ساعت ۱۹ – ورزشگاه امام خمینی) ره) اراک

فولاد خوزستان- فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۱۹ – ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

نساجی مازندران - شمس آذر قزوین - ساعت ۱۹ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

استقلال- پرسپولیس- ساعت ۲۰ – ورزشگاه آزادی تهران

هفته بیست و یکم - یکشنبه ۲۷ اسفند

آلومینیوم اراک- نساجی مازندران- ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

پرسپولیس- پیکان تهران - ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه آزادی تهران

مس رفسنجان- ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - گل گهر سیرجان- ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه نقش جهان اصفهان

ملوان بندر انزلی- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۹ – ورزشگاه تختی انزلی

استقلال خوزستان- فولادخوزستان- ساعت ۱۹ – ورزشگاه غدیر اهواز

شمس آذر قزوین- تراکتور تبریز - ساعت ۱۹ – ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

هوادار تهران-استقلال- ساعت ۲۱ – ورزشگاه پاس قوامین تهران