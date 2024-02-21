زمان دیدار استقلال و پرسپولیس مشخص شد/ اعلام برنامه سه هفته لیگ

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام سازمان لیگ فوتبال دیدار تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته بیستم رقابتهای لیگ بیست و سوم و از ساعت ۲۰ در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.
برنامه دیدارهای هفته نوزدهم، بیستم و بیست و یکم لیگ برتر به شرح زیر است:
هفته نوزدهم
پنجشنبه ۱۷ اسفند
هوادار تهران - ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۷:۲۰ – ورزشگاه پاس قوامین تهران
ملوان بندرانزلی - گل گهرسیرجان- ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه تختی انزلی گیلان
صنعت نفت آبادان- نساجی مازندران- ساعت ۱۷:۴۰ – ورزشگاه تختی آبادان خوزستان
جمعه ۱۸ اسفند
مس رفسنجان- تراکتورتبریز - ساعت ۱۷:۱۰ – ورزشگاه شهدای مس رفسنجان کرمان
فولاد مبارکه سپاهان - پیکان تهران - ساعت ۱۷:۲۰ – ورزشگاه نقش جهان اصفهان
پرسپولیس - فولادخوزستان- ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه آزادی تهران
شمس آذر قزوین- آلومینیوم اراک- ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
استقلال خوزستان- استقلال- ساعت ۱۹:۴۵ – ورزشگاه غدیر اهواز
هفته بیستم - چهارشنبه ۲۳ اسفند
پیکان تهران- ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه پاس قوامین تهران
گل گهر سیرجان -صنعت نفت آبادان - ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
ذوب آهن اصفهان - استقلال خوزستان- ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
تراکتور تبریز- هوادار تهران - ساعت ۱۹ – ورزشگاه یادگار امام تبریز
آلومینیوم اراک -مس رفسنجان- ساعت ۱۹ – ورزشگاه امام خمینی) ره) اراک
فولاد خوزستان- فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۱۹ – ورزشگاه شهدای فولاد اهواز
نساجی مازندران - شمس آذر قزوین - ساعت ۱۹ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
استقلال- پرسپولیس- ساعت ۲۰ – ورزشگاه آزادی تهران
هفته بیست و یکم - یکشنبه ۲۷ اسفند
آلومینیوم اراک- نساجی مازندران- ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
پرسپولیس- پیکان تهران - ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه آزادی تهران
مس رفسنجان- ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه شهدای مس رفسنجان
فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - گل گهر سیرجان- ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه نقش جهان اصفهان
ملوان بندر انزلی- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۹ – ورزشگاه تختی انزلی
استقلال خوزستان- فولادخوزستان- ساعت ۱۹ – ورزشگاه غدیر اهواز
شمس آذر قزوین- تراکتور تبریز - ساعت ۱۹ – ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
هوادار تهران-استقلال- ساعت ۲۱ – ورزشگاه پاس قوامین تهران
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