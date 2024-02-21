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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۷:۳۰

۱۲٠٠ مترمربع از اراضی ملی شهرستان جیرفت رفع تصرف شد

۱۲٠٠ مترمربع از اراضی ملی شهرستان جیرفت رفع تصرف شد

کرمان_ رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جیرفت از رفع تصرف ۱۲٠٠ مترمربع از اراضی ملی شهرستان جیرفت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی راه خسروانی، ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: به همت نیروهای پاسگاه ویژه حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جیرفت و در راستای صیانت و حراست از حقوق بیت‌المال میزان ۱۲٠٠ مترمربع از اراضی ملی روستای دولت آباد بحرآسمان که چندی پیش توسط افراد سودجو مورد تصرف قرار گرفته بود از ید سودجویان خارج شد.

وی افزود: مردم طبیعت دوست می‌توانند در تماس با شماره ۱۳۹ و ۱۵۰۴ کد امداد جنگل و مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان، گزارش‌ها و اخبار خود را در زمینه آتش‌سوزی عرصه‌های منابع طبیعی، تخریب و تصرف اراضی ملی، قاچاق گیاهان دارویی، حفر چاه غیر مجاز در اراضی ملی و … اطلاع‌رسانی کنند تا از ورود خسارت‌های جبران‌ناپذیر به عرصه‌های مرتعی و جنگلی جلوگیری شود.

کد مطلب 6034126

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