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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۱۹

هفته هفدهم فصل بیست و سوم؛

سرلک به لیست ملوان اضافه شد/ بازیکن سابق پرسپولیس رودرروی استقلال

سرلک به لیست ملوان اضافه شد/ بازیکن سابق پرسپولیس رودرروی استقلال

هافبک جدید تیم فوتبال ملوان امروز می تواند در دیدار تیمش برابر استقلال تهران به میدان برود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال ملوان و استقلال تهران در هفته هفدهم رقابت‌های لیگ برتر امروز پنج‌شنبه ۳ اسفند از ساعت ۱۷:۱۵ و به میزبانی ورزشگاه سیروس قایقران انزلی رو در روی هم قرار می‌گیرند.

استقلال تهران با ۳۵ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و ملوان با ۲۷ امتیاز در جایگاه پنجم است و پیروزی در این بازی می‌تواند ملوان را به رده چهارم برساند. میلاد سرلک هافبک نیم فصل اول پرسپولیس که به دلیل گذراندن دوران خدمت مقدس سربازی راهی ملوان شده در لیست این تیم برای بازی با استقلال تهران قرار گرفته است.

با جدایی پیمان رنجبری از جمع شاگردان مهدی تارتار، نام سرلک در لیست این تیم قرار گرفت و به این ترتیب او می‌تواند در صورت صلاحدید کادر فنی امروز برای تیمش در برابر استقلال تهران به میدان برود تا نخستین بازی رسمی با پیراهن ملوان را در مقابل هواداران این تیم انجام دهد.

کد مطلب 6034537
بهنام روان پاک

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