سیروس مقدم از «پایتخت» دست کشید؟/ جنجال تصویری که رنجاند

خبرگزاری مهر-گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان یک بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی می‌پردازد. همچنین در این بسته، نیم‌نگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.

امروز پنجشنبه ۳ اسفند ماه می‌توانید با شماره ۱۴۲ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.

چهره هفته؛ سیروس مقدم

درحالی که این روزها همه رسانه ها و حتی مردم عادی منتظر هستند تا بدانند بالاخره قسمت ویژه «پایتخت» چه زمانی کلید می خورد و این سریال برای سال آینده به سرانجام می رسد یا خیر سیروس مقدم کارگردان این سریال این روزها سراغ رونمایی از آثار نقاشی خود رفته است.

سیروس مقدم که تحصیلات مرتبط با نقاشی دارد در این سال ها این حوزه را کنار نگذاشته است و حالا قرار است آثار خود را در یک گالری رونمایی کند. در نمایشگاهی انفرادی که «شرجی» نام دارد و ۵۰ تابلوی نقاشی او را از آثار جدید و قدیمی شامل می شود.

هنوز مشخص نیست «پایتخت» به نوروز ۱۴۰۳ می رسد یا خیر به ویژه که الهام غفوری تهیه کننده «پایتخت» در خبر کوتاهی ساخت نسخه سینمایی این سریال را زیر سوال برده بود. روز گذشته هم پیمان جبلی رییس صداوسیما در بازدید از غرفه های خبرگزاری ها در نمایشگاه رسانه ها هیچ خبر قطعی از بازگشت این برند محبوب به تلویزیون نداد.

جنجال هفته؛ شوخی‌ای که توهین آمیز شد

مجموعه «بگو بخند» یکی از برنامه های شبکه نسیم است که عبدالله روا اجرایش می کند و مدلی از نمایش و استندآپ کمدی دارد. این مجموعه یادآور یکی از آیتم های «خندوانه» با نام خنداننده شو است که در فضای یک برنامه مستقل به تولید می رسد و بعد از نمایش اجراهای شرکت کنندگان، استندآپ ها و نمایش ها توسط داوران ارزیابی می شود و می توان گفت در این ایام جزو مجموعه های سرگرم کننده شبکه نسیم هم بوده است.

با این حال این برنامه طی روزهای گذشته درگیر یک حاشیه جنجالی شد. یکی از نمایش ها در یکی از قسمت های اخیر درباره تکدی گری بود و شرکت کننده که نقش یکی متکدی را داشت بازی هایی داشت که موجب سوتفاهم نسبت به معلولان شد.

تصویری که بازتاب زیادی در صفحات رسمی و شخصی پیدا کرد و همان چند ثانیه فیلم آن واکنش های تند و تیزی را به همراه داشت.

در پی بازتاب این ویدیو، اطلاعیه ای از طرف برنامه صادر شد که در آن آمده بود: ««در پی حاشیه سازی ایجاد شده به وسیله یک ویدیو تقطیع شده از برنامه در خصوص اجرای هفته گذشته یکی از گروه‌های نمایشی؛ روابط عمومی برنامه «بگو بخند» به اطلاع مخاطبان می رساند؛ که نمایش مربوطه هیچ ارتباطی با معلولین نداشته و بازیگران در تلاش برای ایفای نقش متکدیانی که خودشان را به تمارض می‌زنند، بودند.

این برنامه همواره جایگاه ویژه‌ای برای کم توانان جسمی و حرکتی قابل بوده است. «بگو بخند» تنها برنامه‌ای در تلویزیون است که با اختصاص دادن بخش کمدی نشسته در برنامه، بنیان گذار حضور این افراد در تلویزیون و رقابت در کنار دیگر شرکت کنندگان بوده است.

همچنین تعداد قابل توجهی از تماشاگران این برنامه به این افراد اختصاص دارد. پرواضح است که این اقدام اخیر، تنها یک فضاسازی غیرحرفه‌ای از سوی برخی رسانه‌ها برای تحت الشعاع قرار دادن یک برنامه موفق در جذب و رضایت مخاطب است که البته این امر منجر به پیوند عمیق‌تر میان مخاطب و برنامه خواهد شد. در پایان اگر بر اثر سوتفاهم شکل گرفته از این برنامه بخشی از جامعه و خصوصاً معلولین عزیز کشور متاثر شده اند، سر تعظیم و عذرخواهی فرود می آوریم.»

هرچند این برنامه همانطور که اعلام کرده است بخشی را هم در اختیار هنرمندان کم توان جسمی قرار داده با این حال استفاده از کلیدواژه هایی چون «ویدیوی تقطیع شده» یا «فضاسازی غیرحرفه ای» بیشتر به توجیه می ماند و حتی تاثیر عذرخواهی این تیم را نیز کمرنگ و بی تاثیر می کند.

با این اتفاق ۲ تن از داوران برنامه نعیمه نظام دوست و علیرضا خمسه نیز عذرخواهی کردند اما تلویزیون بیشتر و پررنگ تر باید روی خروجی آنتن مراقبت به خرج دهد تا تصویری که از رسانه ملی پخش می شود رنجش خاطر و حتی خشم مخاطبانش را فراهم نکند.

آمار هفته؛ یک نکته درباره پاورقی

این هفته آماری از مخاطبان برنامه های صداوسیما از طرف یکی از رسانه های رسمی منتشر شد که برنامه های مختلفی را بررسی و آماری را تخمین زده بود. آماری که سراغ تلوبیون و بازدیدهای آن رفته بود و براین اساس مخاطب برنامه ها را سنجیده بود. روزنامه فرهیختگان این آمار را در حالی منتشر کرده است که در ماه های اخیر کمتر آماری از سریال ها و برنامه های پربیننده تلویزیون از طرف مرکز تحقیقات صداوسیما و دیگر منابع رسمی این سازمان منتشر شده است.

به تازگی رجانیوز هم آمار جدیدی منتشر کرده است که آن هم البته آماری غیررسمی است و منبع آن روابط عمومی صداوسیما نیست. در آماری که رجانیوز منتشر کرده است تمرکز روی برنامه «پاورقی» است و محور، برنامه هایی با موضوع فلسطین هستند. «پاورقی» با اجرای محمدرضا شهبازی در این آمار در میان برنامه هایی آمده است که با موضوع فلسطین ساخته و پخش شده اند و بالاتر از برنامه ای مثل «به افق فلسطین» قرار گرفته است که در ابتدای راه بازتاب زیادی هم در شبکه های اجتماعی داشت.

در این آمار این چنین آمده است که «پاورقی» شبکه دو تلویزیون با ۱۴.۵ درصد بیننده صدرنشین برنامه‌های تلویزیون با موضوع فلسطین بوده است. برنامه «به افق فلسطین» شبکه افق با ۹.۵ درصد و برنامه «طوفان الاقصی» شبکه ۴ با ۹ درصد در رتبه های بعد قرار گرفته اند.

«پاورقی» از آنتن شبکه دو پخش می شود. برنامه ای تولیدی که شهبازی در آن با اشاره به اخبار، اظهارنظرها و کامنت هایی که در فضای مجازی طرح می شود با شوخی و کنایه پاسخ می‌دهد. شوخی هایی که گاهی هم لحن بیان آنها واکنش هایی را از طرف مردم دربرداشته است.

فارغ از تحلیل خود برنامه که مثل خیلی از برنامه های دیگر سیما طرفداران و مخالفان خود را دارد، نکته مهمتر خود صداوسیماست که گویی بیشتر از سایر برنامه ها پای این برنامه ایستاده است. شاید خیلی ها کل کل شهبازی و شبکه سه را به خاطر داشته باشند که در پی آن رضا رشیدپور که قرار بود با یک برنامه جدید به شبکه سه برگردد از اجرای آن انصراف داد.

برنامه «پاورقی» همانطور که گفته شد حتماً طرفداران خود را دارد اما نباید حمایت ها از این برنامه به گونه ای باشد که تصور شود معیار قله تحول در سیما صرفاً قرار است همین برنامه باشد.

پیشنهاد هفته؛ سنجرخان

از هفته گذشته پخش سریال «سنجرخان» به کارگردانی محمدحسین لطیفی در تلویزیون آغاز شده است سریالی که به یکی از قهرمانان کرد می پردازد و نقش این قهرمان را یکی از بازیگران کمترشناخته شده کشورمان که از بازیگران بومی است، ایفا می کند.

در کنار او البته چهره های مختلفی در این سریال بازی می کنند که هر شب ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه یک سیما می رود.