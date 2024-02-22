تبلیغات نامزدهای انتخابات در صداوسیمای خراسان رضوی پخش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نصرپور اظهار کرد: از امروز ۵۰ مناظره از نامزدهای همه حوزه‌های انتخابیه که در ۱۵ روز گذشته در صدا و سیمای خراسان رضوی ضبط شده بود، در کانال‌های انتخاباتی همان حوزه به صورت روزانه پخش خواهد شد.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی افزود: همچنین فیلم تبلیغاتی ۱۴۵ نفر از نامزدهای خراسان رضوی که به تأیید رسیده است، در کانال‌های انتخاباتی منتشر خواهد شد.

وی بیان کرد: در این دوره از انتخابات، تنوع تبلیغاتی خوبی در برنامه‌های صدا و سیما، در پیام رسان‌ها و نیز در نحوه استفاده از امکانات و ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی دیده می‌شود که این تنوع، فضای بسیار وسیعی برای تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس فراهم می‌کند.

نصرپور به استفاده نامزدها از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و ۱۲ کانال تبلیغات تلویزیونی صداوسیمای خراسان رضوی هم اشاره کرد و افزود: این موارد هزینه تبلیغات نامزدهای انتخابات را کاهش خواهد داد.

مدیر کل صداوسیمای خراسان رضوی افزود: ما علاوه بر ایجاد عدالت تبلیغاتی برای نامزدهای انتخابات، زمینه‌ای فراهم کرده ایم تا مردم با شناخت و آگاهی بیشتری در انتخابات شرکت کنند.

گفتنی است؛ تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری تا ۸ صبح روز دهم اسفندماه، ادامه خواهد داشت.