افسران آلمانی خواستار ساخت پل دوستی بین برلین و مسکو شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، سازمان «افسران روسیه» گزارش داد که افسران بازنشسته آلمان در برلین یاد سربازان شوروی را که برای شکست نازیسم جنگیدند گرامی داشتند و تصمیم گرفتند پل دوستی بین دو ملت را سازمان دهند.

این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در آستانه ۲۳ فوریه، نمایندگان سازمان افسران روسی در آلمان و افسران آلمانی تاج‌های گلی را در بنای پارک تیرگارتن در برلین که محل یادبود سربازان کشته شده در جنگ جهانی دوم است، گذاشتند.

همچنین در این بیانیه آمده است که در این مراسم بیش از صد نفر حضور داشتند و افسران ارتش سابق آلمان به سربازان روسی این روز را تبریک گفتند. در این بیانیه به نقل از یکی از افسران آلمانی آمده است: «ما می‌خواهیم اینجا پلی برای صلح، پلی برای دوستی و پلی برای دوستی بین دو ملت آلمان و روسیه تأسیس شود.»

نمایندگان «افسران روسیه» نیز خاطرنشان کردند که افسران ارتش آلمان علیرغم پیچیدگی‌های وضعیت سیاسی فعلی، «رفقای وفادار، وظیفه شناس، برادران در صف و مسلح ما» باقی می‌مانند.