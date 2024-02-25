تصاویری از پذیرایی موکب شهدای رسانه فومن در شب نیمه شعبان

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه و در شب میلاد امام عصر (عج) جشن بزرگ ۱۵ هزار نفری منتظران امام زمان (عج) در فومن برگزار شد.

در این مراسم موکب شهدای رسانه فومن و گروه‌های مختلف جهادی و مردمی با برپایی موکب‌های پذیرایی در یکی از خیابان‌های اصلی دیار آیت الله بهجت فومنی (ره) به همراه نورافشانی و برنامه‌های متنوع فرهنگی، برگزاری مسابقات و اهدای جوایز این شب بزرگ را گرامی داشتند.

گفتنی است، گروه هنری «عمو مهربون و بچه‌های آسمونی» نیز در این جشن بزرگ حضور داشته و در ۲ موکب برای کودکان به اجرای برنامه پرداختند.