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۶ اسفند ۱۴۰۲، ۴:۴۷

پنجره مهر؛

تصاویری از پذیرایی موکب شهدای رسانه فومن در شب نیمه شعبان

تصاویری از پذیرایی موکب شهدای رسانه فومن در شب نیمه شعبان

فومن_ در این ویدیو تصاویری از پذیرایی گروه جهادی شهدای رسانه فومن و حضور گروه «عمو مهربون و بچه های آسمونی» در شب ولادت امام عصر(عج) را در این موکب مشاهده می کنید.

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به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه و در شب میلاد امام عصر (عج) جشن بزرگ ۱۵ هزار نفری منتظران امام زمان (عج) در فومن برگزار شد.

در این مراسم موکب شهدای رسانه فومن و گروه‌های مختلف جهادی و مردمی با برپایی موکب‌های پذیرایی در یکی از خیابان‌های اصلی دیار آیت الله بهجت فومنی (ره) به همراه نورافشانی و برنامه‌های متنوع فرهنگی، برگزاری مسابقات و اهدای جوایز این شب بزرگ را گرامی داشتند.

گفتنی است، گروه هنری «عمو مهربون و بچه‌های آسمونی» نیز در این جشن بزرگ حضور داشته و در ۲ موکب برای کودکان به اجرای برنامه پرداختند.

کد مطلب 6036618

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