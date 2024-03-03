ترافیک نیمه سنگین در سطح پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ درباره ترافیک امروز شهر تهران گفت: با رصدی که از طریق مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وضعیت تردد خودروها در ساعات ابتدایی صبح روز یکشنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۲ از سطح معابر بزرگراه‌هایی شهر تهران انجام شد، شاهد شروع ترافیک در مسیرهای غربی، شرقی و جنوبی به سمت مرکز شهر تهران و معابری پرتردد و دارای ترافیکی سنگین و نیمه سنگین اما روان تر نسبت به روزهای قبل در سطح پایتخت بودیم.

وی ادامه داد: انتهای بار ترافیکی در بزرگراه شهید سلیمانی - صیاد، بابایی – روی پل امام علی (ع)، زین الدین- شمس آباد، علامه – شقایق، امام علی (ع) – جانبازان، شهید سلیمانی – صیاد شیرازی و رسالت هم فعلاً بدون ترافیک می‌باشد.

سرهنگ شریفی در خصوص ترافیک در محورهای غربی پایتخت افزود: انتهای بار ترافیک در بزرگراه‌های شیخ فضل الله –پل جناح، آبشناسان – اشرفی، همت – بعد از جنت آباد، چمران - نهج‌البلاغه، یادگار امام (ره) – شیخ فضل الله و حکیم – پیامبر است.

سرهنگ شریفی بیان داشت: خیابان آزادی در مسیر غرب به شرق از شهیدان و جانبازان از میدان امام رضا (ع) و مسیر جنوب به شمال نواب از نهم دی دارای بار ترافیکی سنگینی هستند و داخل تونل توحید ترافیک منظم و در حال حرکت می‌باشد.

وی همچنین گفت: تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ بمنظور اجرای طرح جناغی ها در معابر بزرگراهی حضور دارند تا از حرکت و تغییر مسیرهای ناگهانی خودروها جهت ورود به رمپ ها و خروجی بزرگراه‌ها خودداری کرده و با این کار نظم خاصی را به معابر شهری می‌دهند.

وی افزود: ترافیک امروز از مسیرهای غربی و شرقی به سمت مرکز شهر تهران سنگین است که می‌طلبد شهروندان گرامی ضمن مدیریت سفرهای خود از ترددهای غیر ضرور در سطح معابر پایتخت خودداری کنند.