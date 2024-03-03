یک انتصاب جدید در وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکمی از سوی محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی، صفدر نیازی شهرکی معاون آب و خاک به عنوان «دبیر ستاد ملی هماهنگی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک کشور» منصوب شد.

این ابلاغ، با توجه به لزوم هماهنگی، هم‌افزایی، تبادل خدمات فنی و مهندسی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های ذی‌ربط و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین در راستای اجرای قانون حفاظت از خاک، خط مشی‌های مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک کشور، آئین‌نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک و بر اساس ماده ۲ تبصره یک این آئین‌نامه صادر شده است.