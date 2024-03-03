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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۰۵

سفر ۲۰۰ شرکت روسی به ایران برای توسعه همکاری های اقتصادی

سفر ۲۰۰ شرکت روسی به ایران برای توسعه همکاری های اقتصادی

در چارچوب کمیسیون مشترک همکاری‌های تجاری و اقتصادی روسیه و ایران، بیش از ۲۰۰ شرکت دولتی و خصوصی روس به منظور توسعه همکاری های اقتصادی به ایران سفر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب کمیسیون مشترک همکاری‌های تجاری و اقتصادی روسیه و ایران، بیش از ۲۰۰ شرکت دولتی و خصوصی روس به ریاست الکساندرنواک معاون رئیس دولت این کشور در تاریخ ۲۶ تا ۲۸ فوریه مصادف ۷ تا ۹ اسفند ماه به ایران سفر کردند.

بنیاد روس کنگرس مجری رویداد اجلاس اقتصادی سنت پترزبورگ در این کمیسیون، از شرکت‌های ایرانی برای حضور در مجمع بین‌المللی اقتصادی سن پترزبورگ که در روزهای ۵ تا ۸ ژوئن مصادف با ۱۶ تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ در این شهر برگزار می‌شود، دعوت به عمل آورد.

بنابراین گزارش، در حاشیه کمیسیون مشترک بین دولتی، جلساتی نیز میان بنیاد روس کنگرس و اتاق تعاون ایران و همچنین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، سازمان توسعه تجارت، اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران و روسیه، مؤسسه پژوهش‌های بین‌المللی انرژی برگزار شد.

طرفین در مورد فرمت های احتمالی مشارکت در مجمع بین المللی اقتصادی سنت پترزبورگ ۲۰۲۴ و سایر پروژه‌های بنیاد روس کنگرس بحث و تبادل نظر کردند.

کد مطلب 6044646
سمیه رسولی

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