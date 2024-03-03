خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه (۱۱ اسفند ماه) برگزار شد، اما مجلس یازدهم تا ۷ خرداد سال ۱۴۰۳ بر سر کار است و پس از این تاریخ، مجلس دوازدهم آغاز به کار می‌کند. طبق گفته سخنگوی ستاد انتخابات کشور، نتایج نهایی انتخابات مشهد، خرم‌آباد، تهران و اقلیت‌های مذهبی اعلام نشده است و انتخابات مجلس در ۱۸ حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی به دور دوم کشیده شده است.

بررسی‌ها از شمارش آرای مجلس شورای اسلامی در تهران نیز نشان می‌دهد منتخبان این شهر در بیش از دوسوم کرسی‌ها به دور دوم کشیده خواهد شد، هرچند ستاد انتخابات کشور در این زمینه تاکنون اظهار نظر رسمی نکرده است. با وجود این و بر اساس آماری که تاکنون به دست آمده است، جمع زیادی از نمایندگان مجلس یازدهم در مجلس آتی نخواهند بود که در این گزارش به تفکیک حوزه‌های انتخابیه به این موضوع پرداختیم.

البته ناگفته نماند که عدم حضور نمایندگان مجلس یازدهم در مجلس بعدی فقط رأی نیاوردن نیست چراکه بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، داوطلبان موقع ثبت‌نام باید حداقل ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام داشته باشند و بر این اساس، «سید مصطفی میرسلیم» و حجت‌الاسلام «سیدرضا تقوی» مطابق با این اصل از قانون انتخابات، برای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام نکردند.

همچنین برخی از نمایندگان مجلس یازدهم برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی مجلس دوازدهم از سوی شورای نگهبان تأیید صلاحیت نشدند. علاوه بر این، برخی از نمایندگان مجلس فعلی مانند «ابوالفضل عمویی» و «عزت‌الله اکبری تالارپشتی» پیش از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، از شرکت در انتخابات مجلس انصراف دادند.

با همه این تفاسیر و بر اساس آماری که تاکنون اعلام شده است، ۱۵۰ نماینده مجلس یازدهم، در مجلس آینده نخواهند بود و شاکله مجلس دوازدهم دستخوش تغییرات اساسی شده است.

حوزه‌های انتخابیه آذربایجان شرقی

اهر و هریس

نماینده فعلی احمد محرم‌زاده یخفروزان منتخب مجلس دوازدهم بیت‌الله عبداللهی

سراب

نماینده فعلی یوسف داودی منتخب مجلس دوازدهم مجید نصیرپور

شبستر

نماینده فعلی جعفر راستی منتخب مجلس دوازدهم محمود طاهری و حسین قیاسی / مرحله دوم

کلیبر، خداآفرین و هوراند

نماینده فعلی حسین حاتمی منتخب مجلس دوازدهم بهنام رضوانی

مراغه و عجب شیر

نماینده فعلی علی علیزاده منتخب مجلس دوازدهم سیدفرید موسوی

مرند و جلفا

نماینده فعلی معصومه پاشایی منتخب مجلس دوازدهم عزت‌الله حبیب‌زاده

ملکان و لیلان

نماینده فعلی سید علی موسوی منتخب مجلس دوازدهم زهرا خدادادی

هشترود و چاراویماق

نماینده فعلی سید حمزه امینی منتخب مجلس دوازدهم فرامرز شاهسواری

ورزقان

نماینده فعلی الله‌ویردی دهقان منتخب مجلس دوازدهم رضا علیزاده

حوزه‌های انتخابیه آذربایجان غربی

ارومیه

نماینده فعلی روح‌الله حضرت‌پور، وحید جلال‌زاده منتخب مجلس دوازدهم حاکم ممکان، شهین جهانگیری

بوکان

نماینده فعلی انور حبیب‌زاده بوکانی منتخب مجلس دوازدهم محمد قسیم عثمانی

مهاباد

نماینده فعلی جلال محمودزاده منتخب مجلس دوازدهم سلام ستوده

میاندوآب

نماینده فعلی مهدی عیسی‌زاده منتخب مجلس دوازدهم علی احمدی

شاهین دژ و تکاب

نماینده فعلی حسن همتی منتخب مجلس دوازدهم محمد میرزایی

نقده و اشنویه

نماینده فعلی علی زنجانی حسنلویی منتخب مجلس دوازدهم عبدالکریم حسین‌زاده

ماکو، چالدران، پلدشت و شوط

نماینده فعلی محمد علیپور منتخب مجلس دوازدهم عمر علیپور اقدم

حوزه‌های انتخابیه اردبیل

اردبیل، نمین، نیر و سرعین

نماینده فعلی سید کاظم موسوی منتخب مجلس دوازدهم احد بیوته

پارس‌آباد و بیله‌سوار

نماینده فعلی عباس جهانگیرزاده منتخب مجلس دوازدهم امیدعلی رعنایی بیله‌سوار و ابراهیم فهیمی (مرحله دوم)

خلخال و کوثر

نماینده فعلی سیدغنی نظری خانقاه منتخب مجلس دوازدهم وحید کنعانی

گرمی

نماینده فعلی ولی اسماعیلی منتخب مجلس دوازدهم محمد خوش سیما

مشکین شهر

نماینده فعلی محمود عباس‌زاده مشکینی منتخب مجلس دوازدهم بابک رضازاده

حوزه‌های انتخابیه اصفهان

اصفهان

نماینده فعلی زهرا شیخی مبارکه، حسین میرزایی منتخب مجلس دوازدهم رسول بخشی دستجردی، حامد یزدیان

اردستان، زواره و مهاباد

نماینده فعلی سیدصادق طباطبایی‌نژاد منتخب مجلس دوازدهم احمد بخشایش اردستانی

سمیرم

نماینده فعلی اصغر سلیمی منتخب مجلس دوازدهم رحیم کریمی و محمد موسوی (مرحله دوم)

شهرضا و دهاقان

نماینده فعلی سمیه محمودی منتخب مجلس دوازدهم حبیب قاسمی

فریدن، چادگان، فریدون‌شهر، بویین و میاندشت

نماینده فعلی حسین محمدصالحی دارانی منتخب مجلس دوازدهم اسماعیل سیاوشی

فلاورجان

نماینده فعلی سیدناصر موسوی لارگانی منتخب مجلس دوازدهم رمضان رحیمی

مبارکه

نماینده فعلی پروین صالحی مبارکه منتخب مجلس دوازدهم زهرا سعیدی مبارکه

نطنز و بخش قمصر

نماینده فعلی رحمت الله فیروزی پوربادی منتخب مجلس دوازدهم حسین عبدلی

حوزه‌های انتخابیه ایلام

دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره

نماینده فعلی بهزاد علیزاده منتخب مجلس دوازدهم اسدالله چراغی

ایلام، ایوان و چرداول

نماینده فعلی علی‌اکبر بسطامی منتخب مجلس دوازدهم فریدون همتی

حوزه‌های انتخابیه بوشهر

بوشهر، گناوه و دیلم

نماینده فعلی عبدالکریم جمیری منتخب مجلس دوازدهم جعفر پورکبکانی

حوزه‌های انتخابیه تهران

تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

نمایندگان فعلی سید مصطفی آقامیرسلیم، الیاس نادران، سید محسن دهنوی، اقبال شاکری، ابوالفضل عمویی، مجتبی توانگر، محسن پیرهادی، زهره الهیان، سید رضا تقوی، مجتبی رضاخواه، غلام‌حسین رضوانی، عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی منتخب مجلس دوازدهم حمید رسایی، امیرحسین ثابتی منفرد، منوچهر متکی، مهدی کوچک‌زاده، کامران غضنفری

دماوند و فیروزکوه

نماینده فعلی سید احمد رسولی‌نژاد منتخب مجلس دوازدهم شاهرخ رامین

رباط کریم و بهارستان

نماینده فعلی حسن نوروزی منتخب مجلس دوازدهم حسن قشقاوی

ورامین، پیشوا و قرچک

نماینده فعلی حسین نوش‌آبادی منتخب مجلس دوازدهم مهدی زمانی افشار

حوزه‌های انتخابیه چهارمحال و بختیاری

اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار

نماینده فعلی قدرت‌الله حمزه شلمزاری منتخب مجلس دوازدهم حمیدرضا عزیزی فارسانی

بروجن

نماینده فعلی امیرقلی جعفری بروجنی منتخب مجلس دوازدهم غلامرضا میرزایی

لردگان، خانمیرزا و فلارد

نماینده فعلی حسین بامیری منتخب مجلس دوازدهم سیدروح‌الله موسوی

حوزه‌های انتخابیه خراسان جنوبی

بیرجند، درمیان، خوسف

نماینده فعلی حسین خسروی اسفزار منتخب مجلس دوازدهم علی مولوی حقیقی و سیدحسن هاشمی (مرحله دوم)

فردوس، سرایان، طبس و بشرویه

نماینده فعلی مجید نصیرایی منتخب مجلس دوازدهم محمد نصیری

حوزه‌های انتخابیه خراسان رضوی

مشهد و کلات

نماینده فعلی فاطمه رحمانی منتخب مجلس دوازدهم میثم ظهوریان، علی‌اصغر نخعی

تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد

نماینده فعلی جلیل رحیمی جهان‌آبادی منتخب مجلس دوازدهم عثمان سالاری

چناران، طرقبه، شاندیز و گلبهار

نماینده فعلی حسین عباس‌زاده منتخب مجلس دوازدهم حسین امامی‌راد

خواف و رشتخوار

نماینده فعلی اکبر احمدپور منتخب مجلس دوازدهم امیر توکلی رودی

درگز

نماینده فعلی حسن رزمیان مقدم منتخب مجلس دوازدهم حسین محمدزاده

سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد

نماینده فعلی علی اصغر عنابستانی منتخب مجلس دوازدهم محمدرضا محسنی ثانی

گناباد و بجستان

نماینده فعلی محمد صفایی دلویی منتخب مجلس دوازدهم هادی محمدپور

نیشابور، فیروزه، زبرخان، میان جلگه

نماینده فعلی احسان ارکانی، هاجر چنارانی منتخب مجلس دوازدهم یحیی سلیمانی، محمد رستمی

حوزه‌های انتخابیه خراسان شمالی

اسفراین و بام صفی آباد

نماینده فعلی امان‌الله حسین‌پور منتخب مجلس دوازدهم هادی قوامی

شیروان

نماینده فعلی علی جدی منتخب مجلس دوازدهم عباس قدرتی

بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان

نماینده فعلی محمد وحیدی منتخب مجلس دوازدهم محمدمهدی شهریاری

حوزه‌های انتخابیه خوزستان

اهواز، باوی، حمیدیه، کارون

نماینده فعلی سیدکریم حسینی، شبیب جویجری منتخب مجلس دوازدهم سیدمحسن موسوی‌زاده، محمد امیر

آبادان

نماینده فعلی مجتبی محفوظی منتخب مجلس دوازدهم جواد سعدون‌زاده، صادق کمایی، سیدمحمد مولوی، سیدامیر موسوی (مرحله دوم

اندیشمک

نماینده فعلی فریدون حسنوند منتخب مجلس دوازدهم جهانبخش قلاوند

ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون

نماینده فعلی عبدالله ایزدپناه منتخب مجلس دوازدهم فرشاد ابراهیم‌پور

بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی

نماینده فعلی حبیب آقاجری منتخب مجلس دوازدهم امیر حیات مقدم

خرمشهر

نماینده فعلی سیدلفته احمدنژاد منتخب مجلس دوازدهم مصطفی مطورزاده

دزفول

نماینده فعلی سیداحمد آوایی منتخب مجلس دوازدهم عباس پاپی‌زاده

دشت آزادگان و هویزه

نماینده فعلی قاسم ساعدی منتخب مجلس دوازدهم مجید داغری

شادگان

نماینده فعلی مجید ناصری‌نژاد منتخب مجلس دوازدهم هاشم خنفری‌پور جعفری

شوشتر و گتوند

نماینده فعلی سهراب گیلانی منتخب مجلس دوازدهم سیدمحمدسادات ابراهیمی

مسجدسلیمان، لالی، هفتگل، اندیکا

نماینده فعلی علیرضا ورناصری منتخب مجلس دوازدهم علی عسگر ظاهری

حوزه‌های انتخابیه زنجان

زنجان و طارم

نماینده فعلی مهدی باقری منتخب مجلس دوازدهم نبی‌الله محمدی و محمد اسماعیلی (مرحله دوم)

ابهر، خرمدره و سلطانیه

نماینده فعلی حسن شجاعی علی‌آبادی منتخب مجلس دوازدهم منصور علیمردانی

خدابنده

نماینده فعلی سید البرز حسینی منتخب مجلس دوازدهم سعید رفیعی و احمد بیگدلی (مرحله دوم)

ماه‌نشان و ایجرود

نماینده فعلی سیدمرتضی خاتمی منتخب مجلس دوازدهم سیدجمال موسوی

حوزه‌های انتخابیه سمنان

شاهرود و میامی

نماینده فعلی علی اصغر خانی منتخب مجلس دوازدهم احمد عجم

گرمسار و آرادان

نماینده فعلی اردشیر مطهری منتخب مجلس دوازدهم یاسر عربی

حوزه‌های انتخابیه سیستان و بلوچستان

ایرانشهر، راسک، سرباز، دلگان، فنوج، بمپور، لاشار و بخش‌های بنت، آشار وآهوران

نماینده فعلی عبدالناصر درخشان منتخب مجلس دوازدهم رحم‌دل بامری

چابهار، نیک شهر، کنارک، قصرقند، دشت یاری و زرآباد

نماینده فعلی معین الدین سعیدی منتخب مجلس دوازدهم محمدانور بجارزهی

خاش، میر جاوه، تفتان، بخشهای نصرت آباد و کورین

نماینده فعلی اسماعیل حسین زهی منتخب مجلس دوازدهم علی کرد

زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون

نماینده فعلی حبیب‌الله دهمرده منتخب مجلس دوازدهم فرهاد شهرکی

سراوان، سیب و سوران، مهرستان و گلشن

نماینده فعلی ملک فاضلی منتخب مجلس دوازدهم محمد نوردهانی

حوزه‌های انتخابیه فارس

سپیدان و بیضاء

نماینده فعلی محسن علیزاده منتخب مجلس دوازدهم اردوان اکبرپور

سروستان، کوار و خرامه

نماینده فعلی عبدالعلی رحیمی مظفری منتخب مجلس دوازدهم غلامرضا توکل

فسا

نماینده فعلی حجت‌الله فیروزی منتخب مجلس دوازدهم حسنعلی محمدی

کازرون و کوه چنار

نماینده فعلی فریدون عباسی دوانی منتخب مجلس دوازدهم غلامرضا دهقان ناصرآبادی

لارستان، خنج، گراش، اوز وجویم

نماینده فعلی حسین حسین‌زاده منتخب مجلس دوازدهم علاءالدین بروجردی

مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد

نماینده فعلی جلال رشیدی‌کوچی منتخب مجلس دوازدهم اسفندیار عبداللهی و سیروس سجادیان (مرحله دوم)

ممسنی و رستم

نماینده فعلی مجید انصاری منتخب مجلس دوازدهم امید نصیبی

حوزه‌های انتخابیه قزوین

قزوین، آبیک و البرز

نماینده فعلی لطف‌الله سیاهکلی منتخب مجلس دوازدهم سالار ولایت‌مدار

تاکستان

نماینده فعلی رجب رحمانی منتخب مجلس دوازدهم عباس بیگدلی

حوزه‌های انتخابیه کردستان

سنندج، دیوانداره و کامیاران

نماینده فعلی سیدمهدی فرشادان منتخب مجلس دوازدهم سالار مرادی

سقز و بانه

نماینده فعلی بهزاد رحیمی منتخب مجلس دوازدهم محسن بیگلری

قروه و دهگلان

نماینده فعلی پرویز اوسطی منتخب مجلس دوازدهم محمدرسول شیخی‌زاده

مریوان و سروآباد

نماینده فعلی شیوا قاسمی‌پور منتخب مجلس دوازدهم امید کریمیان

حوزه‌های انتخابیه کرمان

کرمان و راور

نماینده فعلی محمدرضا پورابراهیمی داورانی، محمدمهدی زاهدی منتخب مجلس دوازدهم شهباز حسن پور بیگلری، مجید دوستعلی

بافت، رابر و ارزوییه

نماینده فعلی صمدالله محمدی منتخب مجلس دوازدهم یاسر سلیمانی

جیرفت و عنبرآباد

نماینده فعلی ذبیح‌الله اعظمی ساردویی منتخب مجلس دوازدهم بهنام سعیدی

رفسنجان و انار

نماینده فعلی حسین جلالی منتخب مجلس دوازدهم احمد انارکی محمدی

زرند و کوهبنان

نماینده فعلی عفت شریعتی کوهبنانی منتخب مجلس دوازدهم عبدالحسین همتی سراپرده

شهر بابک

نماینده فعلی مصطفی رضاحسینی قطب‌آبادی منتخب مجلس دوازدهم غلامرضا نویدی

حوزه‌های انتخابیه کرمانشاه

پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر

نماینده فعلی آرش زره‌تن لهونی منتخب مجلس دوازدهم رستگار یوسفی

قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب

نماینده فعلی شهریار حیدری منتخب مجلس دوازدهم فتح‌الله حسینی

کنگاور، صحنه و هرسین

نماینده فعلی علی رضایی منتخب مجلس دوازدهم وحید احمدی

حوزه‌های انتخابیه کهگیلویه و بویراحمد

بویراحمد، دنا و مارگون

نماینده فعلی مهدی روشنفکر منتخب مجلس دوازدهم محمد بهرامی

گچساران و باشت

نماینده فعلی ناصر حسینی‌پور منتخب مجلس دوازدهم غلامرضا تاجگردون

حوزه‌های انتخابیه گلستان

گرگان و آق قلا

نماینده فعلی غلامرضا منتظری منتخب مجلس دوازدهم عبدالغفور امان‌زاده

رامیان و آزادشهر

نماینده فعلی غلامعلی کوهساری منتخب مجلس دوازدهم جمشید قائم‌مقام

گنبد کاووس

نماینده فعلی امانقلیچ شادمهر منتخب مجلس دوازدهم عبدالحکیم آق کاکلی و قرجه طیار (مرحله دوم)

مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه

نماینده فعلی رضا آریان‌پور منتخب مجلس دوازدهم سیدنجیب حسینی

حوزه‌های انتخابیه گیلان

رشت و خمام

نماینده فعلی سیدعلی آقازاده دافساری منتخب مجلس دوازدهم مهدی فلاح

آستارا

نماینده فعلی غلامرضا مرحبا منتخب مجلس دوازدهم ولی داداشی

رودسر و املش

نماینده فعلی محمد صفری ملک میان منتخب مجلس دوازدهم محمد علیجانی

صومعه سرا

نماینده فعلی کاظم دلخوش اباتری منتخب مجلس دوازدهم سعید رحمت‌زاده

طوالش، رضوانشهر و ماسال

نماینده فعلی حسن محمدیاری منتخب مجلس دوازدهم یاسر اسلام‌دوست

فومن و شفت

نماینده فعلی خلیل بهروزی‌فر منتخب مجلس دوازدهم سیدکریم معصومی خسروآبادی

لاهیجان و سیاهکل

نماینده فعلی رسول فرخی میکال منتخب مجلس دوازدهم سلمان زارع

لنگرود

نماینده فعلی پرویز محمدنژاد قاضی محله منتخب مجلس دوازدهم مهرداد لاهوتی

حوزه‌های انتخابیه لرستان

الیگودرز

نماینده فعلی محمد خدابخشی منتخب مجلس دوازدهم حمیدرضا گودرزی

دلفان و سلسله

نماینده فعلی یحیی ابراهیمی منتخب مجلس دوازدهم محمدحسین محمدی

درود و ازنا

نماینده فعلی حسین گودرزی منتخب مجلس دوازدهم روح‌الله لک علی‌آبادی

کوهدشت و رومشگان

نماینده فعلی محمدرضا مبلغی منتخب مجلس دوازدهم علی امامی‌راد

حوزه‌های انتخابیه مازندران

ساری و میاندرود

نماینده فعلی منصورعلی زارعی کیاپی منتخب مجلس دوازدهم عالیه زمانی کیاسری

بابل

نماینده فعلی علی کریمی فیروزجایی، مهدی سعادتی منتخب مجلس دوازدهم حسن نتاج صلحدار، احمد فاطمی

قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی

نماینده فعلی کیوان مرادیان کوچکسرایی منتخب مجلس دوازدهم عمران عباسی، مصطفی معلمی، کمال علی‌پور و علی کشوری (مرحله دوم)

نور و محمودآباد

نماینده فعلی ولی‌الله فرزانه منتخب مجلس دوازدهم عبدالوحید فیاضی

نوشهر، چالوس و کلاردشت

نماینده فعلی محمدعلی محسنی بندپی منتخب مجلس دوازدهم کامران پولادی

حوزه‌های انتخابیه مرکزی

اراک، کمیجان و خنداب

نماینده فعلی علی اکبر کریمی، محمدحسن آصفری منتخب مجلس دوازدهم محمد جمالیان، نادرقلی ابراهیمی

خمین

نماینده فعلی علیرضا نظری منتخب مجلس دوازدهم محمد بیات

شازند

نماینده فعلی محمود احمدی‌بیغش منتخب مجلس دوازدهم هوشنگ هادیان‌پور

حوزه‌های انتخابیه هرمزگان

بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر

نماینده فعلی منصور آرامی منتخب مجلس دوازدهم فاطمه جراره

میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد

نماینده فعلی حسین رئیسی منتخب مجلس دوازدهم سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی

حوزه‌های انتخابیه همدان

همدان و فامنین

نماینده فعلی احمدحسین فلاحی منتخب مجلس دوازدهم عباس صوفی

اسدآباد

نماینده فعلی کیومرث سرمدی واله منتخب مجلس دوازدهم اکبر رنجبرزاده

رزن و درگزین

نماینده فعلی حسن لطفی منتخب مجلس دوازدهم ابوالحسن مصطفوی

ملایر

نماینده فعلی هادی بیگی‌نژاد منتخب مجلس دوازدهم حسین احمدی، احمد آریایی‌نژاد (مرحله دوم)

نهاوند

نماینده فعلی علیرضا شهبازی منتخب مجلس دوازدهم علیرضا نثاری

حوزه‌های انتخابیه یزد

اردکان

نماینده فعلی محمدرضا دشتی‌اردکانی منتخب مجلس دوازدهم مصطفی پوردهقان

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اقلیت‌های مذهبی

زرتشتیان

نماینده فعلی اسفندیار اختیاری کسنویه‌یزد منتخب مجلس دوازدهم بهشید برخوردار

مسیحیان ارمنی جنوب ایران