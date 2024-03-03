به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های فوتبال جام حذفی روز دوشنبه از ساعت ۲۰ در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم نفت و گاز گچساران خواهد رفت.

اوسمار ویه را در نشست خبری قبل از این دیدار که امروز یکشنبه در سالن کنفرانس سازمان لیگ برگزار شد گفت: در مسابقات فصل گذشته سختی زیادی کشیدیم تا توانستیم قهرمان شویم. این جام همیشه با شگفتی همراه است. فوتبال هم بابت همین اتفاقات ناگهانی همه را جذب می کند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: اکنون شکل خوبی پیدا کردیم. در سه بازی گذشته با وجود اینکه مقابل آلومینیوم شکست خوردیم اما رفته رفته بهتر شدیم. بازی‌ را با این هدف شروع می کنیم که نتیجه در همان نود دقیقه رقم بخورد.

او درباره تقابل با تیم نفت و گاز گچساران در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی گفت: نفت و گاز گچساران جزو تیم هایی است که بازی خوبی انجام می دهد. امیدوارم بازی خیلی خوبی انجام دهیم و به موفقیت برسیم.

ویه را درباره عملکرد بازیکنان خارجی جدید این تیم گفت: همیشه این موضوع چالش هایی را برای هماهنگی دارد. ارتباط بین بازیکنان قبلی و جدید یک روزه رقم نمی خورد. آنچه می بینیم روز به روز بهتر خواهند شد تا به نتیجه لازم برسیم.

وی به تقویم فشرده بازی های پرسپولیس اشاره کرد و گفت: با توجه به این موضوع باید ببینیم کدام بازیکنان را در دیدار فردا مورد استفاده قرار خواهیم داد.

ویه را درباره صحبت های رضا درویش که عنوان کرد ویه را مهاجم جدیدی را برای جذب پیشنهاد نکرده است، گفت: من درباره حرف های درویش نظر نمی دهم. باید بگویم دنبال هر مهاجمی نیستم بلکه دنبال نفری هستم که به درد تیم بخورد.

سرمربی سرخپوشان در خصوص احتمال استفاده مجدد از رفیعی در چارچوب دروازه پرسپولیس به جای بیرانوند گفت: من عادت ندارم در نشست های خبری از بازیکنانی که بازی می کنند صحبت کنم. باید تمرین امروز را دنبال کنیم و ببینیم چه نفراتی می توانند بازی کنند.

ویه را در خصوص تغییر دیدگاه هواداران پرسپولیس درباره او گفت: دو نوع دیدگاه وجود دارد. اول آنچه که از نتایج می بینند و نگاه دوم هم در تیم است که خودمان می بینیم چه اتفاقاتی رخ می دهد.

سرمربی سرخپوشان پایتخت درباره نوشته های منتسب به جادو و رمالی در رختکن این تیم در دیدار با ذوب آهن اصفهان نیز گفت: قبل از بازی نمی دانستم چه موضوعی است اما پس از آن متوجه شدم. به هر حال در برزیل نیز اعتقادات مختلفی وجود دارد اما من می گویم همه چیز در فوتبال رخ می دهد و به چنین چیزهایی معتقد نیستم.

ویه را درباره اینکه به نظر می رسد بازی های اخیر این تیم تهاجمی تر از قبل بوده است، گفت: در سه قهرمانی فصل پیش هیچ ایرادی به کار تیمی ما نمی شد گرفت. وقتی هم یحیی گل محمدی سرمربی بود دنبال گرفتن توپ و بازی رو به جلو بودیم. تنها کاری که ما انجام می دهیم استفاده از توانایی های بازیکنان برای رسیدن به هدف خودمان است.

سرمربی پرسپولیس درباره دغدغه مالی اعضای تیم گفت: هرکس کار حرفه ای انجام می دهد دنبال دریافت حقوقش هست. سعی می کنیم اهداف فنی را به نحو احسن انجام دهیم. بخش های مالی را به مدیریت و سرپرست تیم واگذار کردیم تا تمرکز خودمان فقط روی بازی باشد.