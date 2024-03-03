به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس امروز یکشنبه در بیانیه ای تاکید کرد که بمباران کاروانهای امدادرسانی در نوار غزه که آخرین مورد آن بمباران کامیون حامل کمکهای بشردوستانه در دیر البلح بود، دلیلی است بر اینکه دشمن صهیونیستی بر ادامه نسلکشی در این منطقه اصرار دارد.
جنبش حماس با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی گرسنه نگه داشتن اهالی غزه را به طور هدفمند به عنوان یکی دیگر از شیوه های جنگی خود ادامه می دهد، افزود: صهیونیستها در تلاش برای تعمیق بحران انسانی در نوار غزه هستند و تمامی قوانین انسانی را نادیده میگیرند.
حماس در ادامه تاکید کرد: تداوم بمباران کاروانهای امدادرسانی بیانگر اوج وحشیگری و جنایت در تاریخ معاصر است.
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