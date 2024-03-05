موراکامی داستان کوتاه جدیدش را رونمایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، هاروکی موراکامی نویسنده ژاپنی در نشستی که در خانه بین‌المللی ادبیات دانشگاه واسدا در توکیو برگزار شد، از داستان کوتاه جدید خود رونمایی کرد.

در این‌نشست تنها ۱۱۰۰ مخاطب خوش شانس برای شنیدن داستان کوتاه «کاهو» که هنوز منتشر نشده و توسط نویسنده پرفروش ژاپنی هاروکی موراکامی با صدای بلند خوانده شد، حضور داشتند.

این‌کتابخوانی در یک رویداد گردهمایی کتاب به نام «جغد در بهار می‌خواند» انجام شد تا در خلال آن کمک مالی برای کتابخانه بین‌المللی خانه ادبی واسدا جمع آوری شود. میکو کاواکامی، نویسنده برنده جایزه نیز در این برنامه حضور داشت.

موراکامی به حضار این‌نشست گفت: این داستان تازه ساخته شده، حدود ۱۰ روز پیش و افزود که این داستان کوتاه را برای این رویداد نوشته است. آخرین داستان کوتاه موراکامی بیش از ۳سال پیش منتشر شد و «اول شخص مفرد» نام داشت.

این‌نویسنده به گفته حاضران در نشست مورد اشاره، آرام و مانند همیشه راحت با کفش‌های کتانی در این گردهمایی حاضر شد و گفت نوشتن داستان برای روخوانی آسان نبود.

وی گفت: در واقع نوشتن یک داستان جدید برای بازخوانی بسیار سخت است. محتوا و سبک آن باید متناسب با روخوانی و نسبتاً کوتاه باشد. او گفت که داستان هنوز خیلی طولانی است و به همین دلیل آن را در دو بخش خواند.

روزنامه‌نگاران حاضر در این رویداد اجازه داشتند نام داستان را گزارش کنند، اما درباره محتوای آن نمی توانستند خبری بدهند.

موراکامی که ۷۵ ساله و از محبوب‌ترین رمان‌نویسان جهان است، سال ۱۹۷۹، چهارسال پس از شروع به نوشتن، با رمان «آواز باد را بشنو» معرفی شد. «جنگل نروژی» رمان عاشقانه او در سال ۱۹۸۷ اولین کتاب پرفروش او بود و او را به عنوان یک ستاره جوان ادبی معرفی کرد. جدیدترین رمان پرفروش او باعنوان «شهر و دیوارهای نامشخص آن» سال ۲۰۲۳ در ژاپن منتشر شد و در انتظار انتشار به زبان انگلیسی است.

این‌دومین باری است که موراکامی و کاواکامی در «رویداد جغد» شرکت کردند. کاواکامی گفته سال‌ها پیش از رمان‌نویس شدنش یکی از طرفداران قدیمی موراکامی بوده است. در رویداد قبلی که سال ۲۰۱۹ برگزار شد، این دو به نوبت با صدای بلند روخوانی کردند. در آن رویداد موراکامی داستان کوتاه قبلی خود به نام «اعترافات یک میمون شیناگاوا» را رونمایی کرد که بعداً به عنوان یکی از داستان‌ها در مجموعه داستان کوتاه «اول شخص مفرد» منتشر شد.

کاواکامی که به‌خاطر پرفروش‌ترین کتابش «سینه‌ها و تخم‌مرغ‌ها» که سال ۲۰۲۰ به انگلیسی ترجمه شد، شناخته می‌شود، داستان کوتاه جدید خود را با عنوان «درهای ما» در این‌مراسم روخوانی کرد. او کارش را به عنوان شاعر شروع کرد و اولین رمان کوتاهش که «اگوی من، دندان‌های من و جهان» نام داشت در سال ۲۰۰۷ منتشر شد و رمان «بهشت»‌اش در فهرست نهایی جایزه بین‌المللی بوکر ۲۰۲۲ قرار گرفت.