به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش بین‌المللی پوشش همگانی سلامت خانواده و نظام ارجاع، از ۱۵ اسفند به میزبانی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در سالن اجلاس سران برگزار شده است.

در روز نخست این همایش بین‌المللی چند پنل برگزار شد که در یکی از این پنل ها با موضوع حاکمیت و رهبری در برنامه سلامت خانواده و سیستم ارجاع، جاستین هسو نماینده سازمان بهداشت جهانی ضرورت تأمین مالی و اصلاحات مبتنی بر PHC را مورد تاکید قرار داد و پوشش بیمه‌ای ایران را نزدیک به سطح عمومی جهانی دانست و گفت: هدف از توسعه و تقویت پوشش بیمه‌ای کاهش هزینه‌های درمانی از سوی بیماران است.

وی، افزایش بسترهای خدمات سلامت محور و ارتقای درمان‌های بیمارستانی تحت پوشش بیمه‌ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: به طور کلی در ایران با توجه به جمعیت تحت پوشش بیمه‌ها، اقدامات مناسبی به مردم داده می‌شود.

نماینده سازمان بهداشت جهانی ادامه داد: موضوع کلی دیگری که می‌توان به آن پرداخت سیاست کلی مربوط به درآمدها و ارتباط آن با افزایش یا کاهش بار بیماری‌ها است، به معنای ساده‌تر تمرکز اصلی به مدیریت مالی دولت‌ها برمی‌گردد، هر چه اقتصاد بزرگ‌تر باشد عدد و رقم اختصاص یافته به درمان مردم هم بزرگ‌تر خواهد شد.

وی، استفاده از کلان داده‌ها را با هدف تخصیص بودجه در درمان مورد توجه قرار داد و افزود: در مدیریت مالی مرحله مهم اجرا است، به این شکل که دولت‌ها به قوانین و روش‌های اجرایی نیازمند هستند و در مرحله آخر گزارش‌دهی و پاسخگویی مد نظر است.

نماینده سازمان بهداشت جهانی اضافه کرد: باید سازوکار پایش در چارچوب‌های عملیاتی وجود داشته باشد، مشکل فعلی این است که بودجه محدودی به حوزه اقتصاد سلامت تخصیص می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه بودجه‌بندی مبتنی بر برنامه برخی گره‌های سلامت را باز خواهد کرد، ادامه داد: چنانچه اولویت‌گذاری درست و مشخصی داشته باشیم، منابع به درستی اختصاص می‌یابد.

به توصیه نماینده سازمان بهداشت جهانی، باید در سیستم سلامت و بودجه‌ریزی مکانیسم پایش وجود داشته باشد چنانچه عدد و آمار با هم همخوانی نداشته باشند این موضوع مشکل‌ساز خواهد بود.

وی ادامه داد: راهکار برای بودجه‌ریزی صحیح در حوزه سلامت، گزارش دهی و داشتن دستورالعمل است.

در بخش دیگری از این پنل، محمدرضا واعظ مهدوی کارشناس اقتصاد سلامت، به موضوع اثرات بیولوژیکی نابرابری در سلامت پرداخت و گفت: امروزه مفهوم سیاست مبتنی بر عدالت برای سیاستگذاران مفهوم ناآشنایی نیست و در ادبیات حوزه سلامت از کفایت لازم برخوردار است.

وی، ورود مفهوم عدالت در سلامت را راهکاری برای نشان دادن آثار سو بی‌عدالتی و کاهش نابرابری اجتماعی در سلامت دانست.

واعظ مهدوی با تاکید بر اینکه در گذشته درآمد سرانه شاخص پیشرفت کشورها تلقی می‌شد، ادامه داد: باید به سمت بسط شاخص‌های کیفی، توسعه انسانی و رفاه اجتماعی حرکت کنیم.

به گفته وی، احساس نابرابری زمینه‌ساز آسیب‌های سلولی در بدن می‌شود و این موضوع نتیجه بررسی‌های متعدد در زمینه سلولی و بیولوژیکی بدن انسان است.

احساس تبعیض؛ زمینه‌ساز بروز بیماری

واعظ مهدوی به آثار ماندگار استرس‌های مزمن در افراد اشاره کرد و گفت: احساس نابرابری و تبعیض زمینه‌ساز بروز بیماری‌های متعدد است.

وی خاطرنشان کرد: بدیهی است بروز رفتار خشونت‌آمیز، کاهش IQ در افراد در معرض استرس طولانی و اختلال در عملکرد مغز از جمله آثار اضطراب است.

واعظ مهدوی با بیان اینکه توزیع نامناسب منابع، ساختار تفکر مبتنی بر عدالت را خنثی می‌کند، ادامه داد: تقویت ساختار شبکه‌ای مهم‌ترین راهبرد در دسترسی همگانی به عدالت است.

وی با بیان اینکه احساس عدالت حتی از خود عدالت هم مهم‌تر است، افزود: احساس تبعیض، بی‌عدالتی و نابرابری، فقدان احساس امکان برخورداری از فرصت‌های برابر اجتماعی، نبودن زمینه رقابت برابر بین انسان‌ها و فقدان امید به آینده، منجر به پیدایش استرس‌های اجتماعی می‌شود.

رویکرد کل‌نگر در جهت تقویت کنش جامعه برای نظام سلامت پایدار و مؤثر، برنامه‌های حاکمیتی، موقعیت‌یابی، گسترش مثال‌های گویا از برنامه‌های خودمراقبتی، نظارت بر برنامه سلامت خانواده، مزایای ادغام و تقویت PHC، حاکمیت و رهبری در برنامه سلامت خانواده و سیستم ارجاع و تمرکز بر عوامل اجتماعی کلی در سلامت از جمله محورهای مورد بحث و تبادل نظر در کنگره بین‌المللی پوشش همگانی سلامت بود.