جریمه سنگین برای مدافع ملی پوش پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره از سوی کمیته استیناف به شرح زیر است:

* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران نسبت به رأی کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت آقای حسین کنعانی زادگان بازیکن تیم پرسپولیس تهران به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم (تعلیق به مدت شش ماه) و دو میلیارد ریال جریمه نقدی به دلیل بدرفتاری در قبال مقام غیررسمی در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم آلومینیوم اراک و پرسپولیس تهران از سری مسابقات لیگ برتر هفته شانزدهم کشور صادر گردیده است. با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض‌عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه آکادمی بلوچ چابهار نسبت به رأی کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن قرار توقف رسیدگی در خصوص شکایت باشگاه تجدیدنظرخواه علیه باشگاه آلومینیوم اراک مبنی بر استفاده از بازیکن غیر مجاز به نام آقای میلاد ایرانشاهی به دلیل عدم طرح شکایت در مهلت ۲۴ ساعته موضوع ماده ۹۰ مقررات انضباطی صادر نموده است آنچه که از مفاد اعتراض اولیه تجدیدنظرخواه نسبت به بازیکن یاد شده و نیز نامه دبیر هیأت فوتبال استان سیستان و بلوچستان ملاحظه می‌شود اینست که ۱۴۰۲ انجام شده است لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض‌عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه رهروان فوتبال آذربایجان نسبت به رأی کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر برائت باشگاه تراکتور سازی تبریز به لحاظ استفاده از بازیکن غیر مجاز بنام آقای طاها رهنوردی از سری مسابقات لیگ برتر نوجوانان فوتبال کشور و بازیکن مذکور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض‌عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.