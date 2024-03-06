نگرانی جدی وزارت بهداشت فلسطین درباره تشدید قحطی در نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت غزه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که گرسنگی در شمال غزه به سطح کشنده‌ای به ویژه برای کودکان و زنان باردار و بیماران دارای بیماری‌های مزمن رسیده است.

اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه سطح گرسنگی در شمال نوار غزه در حال تعمیق است، تاکید کرد که اگر تجاوز رژیم صهیونیستی متوقف نشده و ورود فوری کمک‌های انسانی و پزشکی به غزه صورت نگیرد، هزاران نفر جان خود را از دست خواهند داد.

وی از جامعه جهانی خواست تا از تمامی ابزارهای فشار برای تضمین توقف فوری تجاوزهای رژیم صهیونیستی به غزه استفاده کنند. وی افزود: از سازمان ملل متحد می‌خواهیم تا اقدامات فوری برای جلوگیری از بروز فاجعه انسانی و پزشکی به ویژه در شمال غزه را در دستور کار خود قرار دهد.

بیانیه وزارت بهداشت اعلام کرد که با شهادت یک نوجوان دیگر فلسطینی که در نتیجه سو تغذیه و کمبود آب خود را از دست داد، شهدایی که در نتیجه قحطی و گرسنگی به شهادت رسیده اند، به ۱۸ تن رسید که بیشتر آنها کودک هستند.

بر اساس این گزارش اشغالگران صهیونیست جنایت‌های هولناک و متوالی را ضد هزاران نفر از مردم گرسنه شمال غزه انجام می‌دهند.

تعداد شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه با گذشت ۱۵۲ روز از جنگ غزه به عدد ۳۰۷۱۷ نفر و تعداد مجروحان به ۷۲۱۵۶ نفر رسیده است. رژیم صهیونیستی همچنین ۳۴۸ نفر از اعضای کادر پزشکی را به شهادت رسانده و ۲۶۹ تن دیگر از جمله مدیران بیمارستان‌های خان‌یونس و شمال غزه را بازداشت کرده است.