به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس برای جلوگیری از ارسال نوتیس از سوی اعضای خارجی فعلی این تیم برای دریافت مطالبات وعده پرداختی جدید به آنها تا پایان اسفندماه سال جاری را داده است.

رضا درویش مدیرعامل باشگاه که قول پرداختی به بازیکنان داخلی قبل از دیدار برگشت مقابل استقلال تهران در فصل جاری را داده است به بازیکنان خارجی اعلام کرده که پرداختی به آنها را نیز حدود ۵۰ درصد تا پایان اسفندماه خواهند کرد تا نفراتی همچون وحدت هنانوف و پپه لوسادا تعطیلات نوروزی خود را با خیال راحت در زادگاه های خود پشت سر بگذارند. همچنین اوسمار ویه را سرمربی سرخپوشان نیز همزمان با سایر اعضای خارجی تیم پول می‌گیرد.

شایان ذکر است ویه را هنوز تصمیم خود برای سفر نوروزی به برزیل برای دیدار با خانواده را نگرفته است و منتظر برنامه‌های سازمان لیگ برای ارائه برنامه تمرینی به بازیکنانش است.