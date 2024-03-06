به گزارش خبرنگار مهر، افشین یگانه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان کرمانشاه که به ریاست استاندار و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی استان در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: با پیگیریهای ستاد مدیریت بحران کرمانشاه ۱۳۵ حلقه چاه غیر مجاز در این استان طی سال جاری مسدود شد که این اقدام منجر به صرفه جویی و تقویت حوزههای آبی به میزان ۷.۰۵ میلیون متر مکعب شد.
وی با اشاره به انسداد چاههای غیر مجاز در این استان، افزود: پیرو مصوبات جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان با استفاده از ظرفیتهای کارگروه سازگاری با کم آبی استان تمرکز مباحث به موضوع تأمین آب و آبرسانی کلانشهر کرمانشاه بود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه ادامه داد: اولین اقدام عملی در راستای مصوبات جلسات این ستاد نجات تالاب هشیلان و سراب یاوری بود که این اقدام منجر به شناسایی و مکانیابی ۶۳ حلقه چاه آب غیر مجاز در حریم آبخوان تأمین آب کلانشهر کرمانشاه شد.
یگانه همچنین به لایه روبی رودخانههای این استان در راستای مقابله با سیل در فصل زمستان ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: به استناد مصوبات این ستاد، با برگزاری جلسات تخصصی و پیگیری دستورالعملهای اقدامات احتیاطی فصول پاییز و زمستان اقداماتی برای کاهش خطر سیل احتمالی به انجام رسید.
وی توضیح داد: در این راستا برای نخستین بار قرارگاه مقابل با سیل با هماهنگی دستگاههای ذیربط از جمله راهداری، آب منطقهای، شهرداریها و فرمانداریها تشکیل شد.
یگانه ادامه داد: پیش از آغاز فصل بارش سال جاری بیش از ۳۰ کیلومتر از رودخانههای استان کرمانشاه شامل رودخانههای رازآور، مرگ، گاماسیاب، قرهسو، تنگ کنشت و… لایروبی شد.
گفتنی است، در این جلسه گزارش عملکرد یک ساله اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه شامل اقداماتی از جمله طرح جایگزینی پساب فاضلاب در مصارف صنعتی، حوزه ساخت و سازها و گودبرداریهای غیر مجاز، افزایش ضریب نفوذ بیمه منازل روستایی و شهری، شناسایی و ساماندهی تشکلهای کنشگر و بخشهای خصوصی در مدیریت بحران و… ارائه شد.
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