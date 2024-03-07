جزییات آخرین دور کنسرت های علیرضا قربانی در سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی کنسرت، با توجه به استقبال مخاطبان و علاقه‌مندان از اجرای کنسرت‌های علیرضا قربانی در سال ۱۴۰۲، آخرین سری کنسرت او در این سال از ۲۳ تا ۲۹ اسفند، هر شب در ۲ سانس ۱۹ و ۲۲ در سالن هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار می‌شود.

مدیریت هنری این اجراها را حسام ناصری برعهده دارد.

بلیت‌فروشی کنسرت از ساعت ۱۸ روز پنجشنبه ۱۷ اسفند آغاز می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از سامانه فروش بلیت «هنرتیکت» اقدام به خرید بلیت کنند.

روابط‌عمومی این اجراها تاکید می‌کند کسانی که قصد خرید بلیت کنسرت اسفند ۱۴۰۲ علیرضا قربانی را دارند، از هیچ طریق دیگری غیر از اپلیکیشن مورد نظر برنامه و سامانه اینترنتی اعلام شده به تهیه بلیت نکنند زیرا امکان هرگونه کلاهبرداری وجود دارد و تیم برگزارکننده تعهدی در قبال بلیت‌های عرضه شده در مجاری دیگر را ندارد.