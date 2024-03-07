سند مطالعات بازآفرینی شهری اهواز تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جامع بعد از ظهر امروز پنجشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان خوزستان بیان کرد: در این نشست نیز طرح مطالعات شناسایی محدوده و محلات بافت ناکارآمد شهری کلانشهر اهواز تصویب شد.
معاون بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان افزود: در کلانشهر اهواز بیش از ۶۰ محله در پهنهای به وسعت سه هزار هکتار قرار گرفته است که این میزان ۱۶ درصد مساحت شهر است.
جامع با اشاره به ضرورت تهیه و تدوین برنامه مشخص برای توسعه شهر اهواز تصریح کرد: طرح مطالعات شناسایی محدوده و محلات بافت ناکارآمد شهری کلانشهر اهواز از جمله نیازهای ضروری این شهر برای توسعه پایدار است.
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