پیشرفت ۹۵ درصدی طرح آبرسانی به تهران از سد تنظیمی امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، "بهزاد پارسا" گفت: طرح آبرسانی به شهر تهران از سد تنظیمی امیرکبیر شامل تونل انتقال به طول ۳۰ کیلومتر و فاز اول تصفیه‌خانه ششم تهران به ظرفیت ۷.۵ مترمکعب در ثانیه و تأسیسات وابسته است که با هدف جایگزینی سیستم‌های موجود انتقال و تصفیه آب شرب شهر تهران، فراهم کردن امکان بررسی، بازسازی و اصلاح سیستم‌های موجود انتقال و تصفیه آب شرب پایتخت در حال تکمیل است.

وی درباره اجزای طرح توضیح داد: سیستم آبگیری تونل، تونل انتقال آب کرج – تهران، فاز اول تصفیه‌خانه ششم تهران و سیستم انتقال آب سرریز تصفیه‌خانه ششم تهران شامل این اجزا است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران امکان انتقال کامل حقابه تهران از منابع غربی، فراهم کردن امکان بررسی، بازسازی و اصلاح سیستم‌های موجود انتقال و تصفیه آب در تهران، آبرسانی به مناطق با ارتفاع بالاتر از رقوم تحت پوشش تصفیه‌خانه‌های موجود غرب را از جمله اهداف این طرح دانست.

پارسال اظهار داشت: کاهش هزینه‌های پمپاژ و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری سیستم‌های موجود توزیع آب، آبرسانی به مناطق گسترش یافته شهری، افزایش ظرفیت تصفیه آب در شهر تهران، حفاظت کیفی آب شرب تخصیص یافته از نقطه نظر آلودگی‌های موجود در حاشیه رودخانه، افزایش کیفیت آب شرب شهروندان و ارتقای ایمنی سیستم انتقال آب شرب تهران نیز از دیگر اهداف طرح مذکور است.

وی در خصوص ویژگی‌های خاص تصفیه‌خانه ششم تهران تصریح کرد: انتقال آب از تصفیه‌خانه به‌صورت کاملاً ثقلی به شبکه توزیع، انتقال آب به صورت تونل از مبدا تا تصفیه‌خانه و جلوگیری از هرگونه آلودگی در طول مسیر انتقال، طراحی تصفیه‌خانه جهت بهره‌برداری کامل به صورت اتوماتیک و هوشمند از جمله ویژگی‌های خاص تصفیه‌خانه ششم تهران است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران همچنین گفت: درصد پیشرفت فاز اول تصفیه‌خانه ششم تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ برابر ۷۲.۷۳ و درصد پیشرفت کل طرح، معادل ۹۵.۱۳ است.

پارسا افزود: برای تکمیل تصفیه‌خانه ششم تهران به اعتباری بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال نیاز است که ۶,۰۰۰ میلیارد ریال در مصوبه سفر استانی ریاست جمهوری جهت طرح آبرسانی به تهران از سد تنظیمی کرج، پیش‌بینی شده است.