دام زنده تا اطلاع ثانوی به کشور وارد نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نوروزی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص تب برفکی در کشور اظهار کرد: تب برفکی بیماری آندمیک در کشور و روال ای بیماری بسیار طبیعی‌تر از سنوات گذشته است و با توجه به اینکه هم اکنون در کشور ۶۲ میلیون رأس دام سبک و ۵ میلیون رأس دام سنگین داریم و این دام‌ها در بالاترین سطح ایمنی در حال زندگی و تولید هستند و هیچ مشکلی در حوزه بهداشتی و تب برفکی نداریم.

نوروزی با بیان اینکه وجود برخی کانون‌ها در برخی استان‌ها طبیعی و طی سنوات قبل هم موجود بوده است گفت: در حال حاضر در حوزه تب برفکی همه چیز تحت کنترل است و به هیچ عنوان موقعیت اضطرار نداریم و انشاالله با یاری متخصصان شرایط پایدار را حفظ خواهیم کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه هر کشتارگاه بنا بر در جه موجود یک تا سه ناظر در کشتارگاه‌ها مستقر هستند بیان کرد: گوشت در بهترین شرایط وارد کشور می‌شود.

وی آمار واردات دام را بسیار ناچیز اعلام کرد و افزود: هم اکنون جلوی ترانزیت دام زنده از حوزه قفقاز و کشورهای آسیای میانه گرفته شده، از مرز شرقی پاکستان بر اساس مصوبه هیئت دولت به شکل بسیار کم یعنی روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ رأس دام با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مرز اعم از معاینه، ضدعفونی، پلاک کوبی و تزریق واکسن در دامداری‌های سیستان و بلوچستان مستقر می‌شود و طی دو روز گذشته نیز هیچ ورودی دامی نداشته‌ایم.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور، سیاست بهداشتی، فنی و علمی دامپزشکی کشور را در شرایط فعلی عدم واردات دام زنده به کشور عنوان کرد و گفت: طبق همین اصل کشتار دام در کشتارگاه‌های خارج از مرزها انجام و لاشه و گوشت به کشور وارد می‌شود.

نوروزی در خصوص تعداد کشتارگاه‌های خارج از مرزهای کشور بیان کرد: در حال حاضر عمده گوشت کشور در چهار کشتارگاه کراچی پاکستان و یک کشتارگاه در لاهور کشتار می‌شود و با توجه به ورود لاشه زیاد یعنی بیش از ۲۰۰ تن گوشت کشتار شده د ر بهترین شرایط از کراچی وارد می‌شود.

وی افزود: تا کنون ۱۰۰ تن صادرات مرغ به عراق داشته‌ایم و از وارد کنندگی به صادر کنندگی رسیده‌ایم.